Украину «включили» в состав РФ в итальянском учебнике

Украинское посольство в Италии возмутило появление в итальянском учебнике по географии «российских регионов», к которым отнесены Украина, Белоруссия, Молдавия и Прибалтика.

«В итальянском учебнике по географии Namaskar.Benvenuti nel mondo della geografia авторства Альберто Фре (Alberto Frè) для учащихся средней школы внимательными читателями была обнаружена искаженная информация об Украине», – говорится в сообщении посольства в соцсети Facebook.

Украинская дипмиссия обратилась в министерство образования Италии, Ассоциацию итальянских издателей и непосредственно к издателю учебника с призывом исправить эту ошибку.

В учебном пособии указано, что регион Украина «характеризуется тесной связью между национальной идентичностью и православным христианством». Также учащимся второго класса в задании предложили заполнить пробелы в текст о географических границах «региона» и входящих в него странах.

Ранее сообщалось, что польский телеканал TVP Sport, анонсируя встречу украинской сборной с Нидерландами, перепутал флаги РФ и Украины. Напротив украинской сборной оказался российский триколор.