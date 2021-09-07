 

Рейсы общественного транспорта только для вакцинированных разрешили создать в Латвии

07.09.2021, 22:16, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПравительство Латвии разрешило перевозчикам запустить отдельные рейсы общественного транспорта только для людей с сертификатами о вакцинации от коронавируса или с отрицательным тестом на инфекцию.

Власти Латвии также намерены повысить допустимую заполняемость общественного транспорта с нынешних 65% до 80% от вместимости салона, передает Delfi.

Помимо этого, для вакцинированных могут появиться отдельные вагоны в поездах. На таких рейсах пассажиры смогут не носить маски.

Ранее в Еврокомиссии назвали систему цифровых COVID-сертификатов успешной, отметив, что она упрощает для властей и авиакомпаний процесс проверки документов.



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