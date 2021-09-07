В ЕП инициировали обсуждение создания ВС ЕС

Крупнейшая фракция Европарламента – Европейская народная партия (EPP) – предложила Евросоюзу создать собственное военное подразделение.

«ЕС должен работать сплоченнее, когда дело касается обороны. Мы должны сделать еще один шаг и создать собственное военное подразделение ЕС», – приводит сообщение пресс-службы партии РИА «Новости».

В минувшее воскресенье генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и ослабить НАТО.

В начале мая верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия подготовит предложения по формированию оперативных военных сил Евросоюза для быстрого реагирования на кризисы.

В ноябре 2019 года Совет министров обороны ЕС утвердил проект создания европейской противовоздушной и противоракетной системы с космическими компонентами (TWISTER). Тогда же Федерика Могерини, занимавшая в то время пост главы европейской дипломатии, призвала ЕС быть готовым к военным миссиями без поддержки США.

В мае 2019 года в Европарламенте призвали не рассчитывать на помощь США и создать европейскую армию. Осенью 2018 года с этой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон, а канцлер Германии Ангела Меркель поддержала предложение. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Европа перестраховывается на случай распада НАТО.