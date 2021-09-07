Смывать кондиционер с волос холодной водой: что делать, чтобы кожа и волосы выглядели на 10 лет моложе

К сожалению, молодость не вечна, и нет такого волшебного зелья, которое могло бы защитить нас от старения. Но продлить красоту своей кожи все же можно. И для этого вам не потребуется множество новомодных и дорогих процедур. Достаточно правильно ухаживать за кожей и волосами и привить себе полезные привычки. Какие именно? Дерматолог Анджела Лэм из клиники “Вестсайд Маунт Синай” поделилась секретами, которые помогут вам выглядеть на 10 лет моложе.

Перестать растирать глаза

“Кожа вокруг глаз сама по себе тонкая и нежная, из-за чего и стареет быстрее всего, – объясняет Анджела. – Поэтому старайтесь не повреждать ее руками без веского повода. Это приводит к разрыву крошечных сосудов. Из-за этого появляется отечность, а потом и гусиные лапки”.

Не жалеть денег на сыворотки для лица

“Не нужно жалеть денег на хорошую сыворотку, – говорит дерматолог. – Это косметический продукт, который содержит массу активных ингредиентов, в том числе витамины С, А, Е. Именно они поддерживают синтез коллагена и молодость кожи. Да, сыворотки стоят дорого, но их высокая цена оправдана”.

Пить чистую воду каждый день

Влага нужна для синтеза коллагена. Если вы пьете мало воды, кожа может стать тусклой и сухой. А это провоцирует появление новых морщин. “Я рекомендую своим клиенткам выпивать по восемь стаканов воды, – говорит Анджела. – Косметика тоже должна содержать увлажняющие ингредиенты, чтобы дополнительно питать кожу”.

Смывайте кондиционер холодной водой

“Когда вы моетесь горячей водой, ваша кожа быстро сохнет, – объясняет Анджела. – Поэтому лучше отдать предпочтение чуть теплому душу. Кондиционер с волос и вовсе стоит смывать прохладной водой. Это поможет закрепить средство на волосяном стержне. С ним волосы будут выглядеть гладкими и блестящими”.

Наносите солнцезащитный крем каждые полтора часа

“Ультрафиолет губителен для нашей кожи, – говорит доктор Лэм. – Использование солнцезащитного крема – лучший способ сохранить ее молодость и здоровье. Летом, если вы долго находитесь на улице, наносите его на кожу каждые полтора часа. Это поможет предотвратить ее пересыхание и солнечные ожоги”.

Соблюдайте режим сна

“Недостаток сна провоцирует усиленную выработку гормонов стресса, – рассказывает Анджела Лэм. – Это нарушает синтез коллагена, что ускоряет старение. К тому же недостаток сна пагубно сказывается на всем организме. Ухудшается память, появляются раздражение, депрессия. Лишняя серия любимого сериала перед сном того не стоит”.

Чаще улыбайтесь и смейтесь

“Часто женщины боятся проявлять эмоции, думая, что это провоцирует появление морщин, – говорит доктор Лэм. – На самом деле улыбка и смех помогают продлить молодость. Эти эмоции сопровождаются мимическими движениями, которые улучшают упругость кровеносных сосудов эпидермиса. Это улучшает приток крови, что помогает сохранить кожу молодой”.

Надевайте шляпу, когда выходите из дома на весь день

“Шляпа – это ваша дополнительная защита от солнца, – объясняет Анджела. – Ее нужно носить, если у вас нет солнцезащитного крема. Если вы уже его нанесли на кожу, шляпа станет дополнительной страховкой от старения”.

Вдумчиво относитесь к уколам красоты

“Уколы красоты – это популярная практика, но относится к ним нужно вдумчиво, – объясняет Анджела. – Немного ботокса при появлении глубоких морщин – это нормально. Но обкаливать им лицо полностью не нужно”.

Перестаньте беспокоиться о старении и примите свою внешность

Никто не сможет сохранить молодость кожи. Старение – это естественный процесс, но в любом возрасте мы можем выглядеть красиво. Достаточно просто правильно ухаживать за кожей. Ешьте полезную пищу, регулярно наносите хороший увлажняющий крем и примите свою внешность. Вам не нужно всегда оставаться молодой, чтобы чувствовать себя красивой.