TVP Info о цели учений «Запад-2021» – нагнать страха на Европу

Учения «Запад-2021» для РФ — это куда больше, нежели просто отработка военных навыков. Организуя их, она хочет вселить страх в страны Центральной Европы и отбить желание у НАТО вмешиваться в этот регион, пишет журналист Петар Петрович. На портале TVP1 он отмечает, что Москва не скрывает своего военного превосходства, которое может быть использовано и в политических целях.



Reuters

Уже через несколько дней, а точнее 10 сентября, в западной части России, в том числе на границе с Польшей в Калининградской области и в Белоруссии, начнутся военные учения «Запад-2021», которые в этом году станут самыми масштабными с момента их основания в 2009 году, пишет на портале TVP1 журналист Петар Петрович.

Он обращает внимание на то, что вопреки всем заявлениям с российской и белорусской стороны эти учения вовсе не носят оборонительный характер. Ярлык агрессора вновь вешается среди прочего на Польшу. Более того, напряжённая ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе лишь подливает масла в огонь, и польское правительство прекрасно осознаёт всю опасность и серьёзность ситуации.

Несмотря на то что Польша непосредственно граничит с Калининградской областью, которую РФ в течение последних лет активно укрепляет, увеличивая тем самым свой потенциал на Балтийском море, она более озабочена учениями, которые пройдут на территории Белоруссии.

Замглавы Министерства обороны Польши Марчин Очепа уверен, что эти военные учения беспрецедентного масштаба, который куда больше, нежели об этом заявляет Россия. «Одновременно мы видим, что эти режимы решили прибегнуть к другому оружию — на этот раз человеческому, живому», — заявил он в эфире Radio Zet.

Он считает, что Москва и Минск настроили мигрантов — и неважно, беженцы ли это или просто экономические мигранты, — против стран Запада. По его словам, поляки впервые станут свидетелями ситуации, когда эти два фактора будут накладываться друг на друга. Именно принимая во внимание этот факт, власти не исключают провокации на восточной границе Польши, которая одновременно выступает внешней границей ЕС и НАТО.

В свою очередь, и сам Североатлантический альянс внимательно следит за развитием ситуации, которая чревата «случайным» пересечением границ стран НАТО. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия, в соответствии со своими обязательствами, должна предоставить фактические данные о количестве военнослужащих, участвующих в российско-белорусских учениях, а также согласно положениям Венской конвенции дать своё согласие на присутствие миссии ОБСЕ.

В докладе для Центра восточных исследований эксперты Анджей Вильк и Пётр Лоховский обращают внимание на то, что уже в конце прошлого года РФ начла проводить дезинформационные компании, в которых она якобы вынуждена защищать себя и Белоруссию от растущей агрессии со стороны НАТО. Одновременно РФ стремится наглядно показать, что в военном отношении именно она обладает превосходством и не прочь применить свою силу в политических целях.

Эксперт Ярослав Числак считает, что с военной точки зрения независимые вооружённые силы Белоруссии не представляют собой никакой потенциальной угрозы для польской армии и Польши в целом. Он скорее воспринимает Белоруссию в качестве транзитной для российской армии страны.

«Количество частей и солдат — масштаб учений — не имеет никакого значения, считается лишь эффективность их передвижения и обеспечения тыла. В Белоруссии находится много постсоветских баз материально-технического снабжения, которые до сих пор используют белорусы», — рассказал он. Аналитик обращает внимание на то, что одинаковая ширина железнодорожных путей в обеих странах облегчает передвижение военных поездов. По его мнению, также следует активно мониторить ситуацию в Калининградской области, на территории которой находятся ракеты «Искандер», способные нанести удар по любому объекту на территории Польши.

Автор статьи Петар Петрович согласен с экспертами в том, что цель, которую РФ преследует этими учениями, заключается не только в отработке передвижения и логистики. Она стремится создать ощущение угрозы в странах Центральной Европы и отбить у НАТО желание принимать активное участие на восточном фланге. Однако в этой ситуации Североатлантическому альянсу стоит действовать наоборот и ещё больше укреплять свои позиции на восточных рубежах, ведь Москва понимает только язык силы, на котором она общается уже долгие годы, резюмирует он.