Atlantico – с уходом США Иран стал новым жандармом Ближнего Востока

Природа не терпит пустоты, так что с уходом США из Афганистана роль центра силы в регионе перешла к Ирану пишет обозреватель atlantico.fr. По его словам, это понимают и страны региона вроде Ирака, и их западные союзники. Так, Эммануэль Макрон недавно позвал нового министра иностранных дел Ирана в Париж, чтобы обсудить двусторонние отношения.



Reuters

Когда из Афганистана ушёл последний американский солдат, США перевернули страницу своей «самой долгой войны», пишет обозреватель atlantico.fr. И их поражение и «постыдное бегство» означают окончание эпохи, когда они пытались построить в Афганистане государство и когда они показывали себя как страну, миссия которой состоит в том, чтобы распространять свободу, демократию и капитализм по всему миру, отмечает автор статьи.

По его словам, после таких событий состояние шока охватило всю Центральную Азию и Ближний Восток: о своём будущем и возвращении «Исламского государства»* забеспокоился Ирак, где США тоже ведут бесконечную войну и по-прежнему содержат контингент. Вопросом о постоянстве американской помощи задаются и на Украине, и в других союзных Штатам странах.

И поэтому взгляды теперь обратились на Иран, отмечает обозреватель. По его словам, это единственная держава, способная заменить США, у которой есть организованные расширенные силы, обладающие точными знаниями об особенностях региона.

И особенно это смещение акцента заметно в случае с Ираком. Там помнят, как Иран с 2014 года помогал бороться против ИГ. К тому же они соседи, в их интересах гарантировать безопасность. Ирак при этом, как и Афганистан, истощён многолетней войной и постоянной террористической угрозой.

Признание новой роли Ирана было особенно заметно во время международной конференции «соседей Ирака», которая прошла в Багдаде 28 августа при участии Эммануэля Макрона. Он постарался заверить иракских лидеров, что Франция не лишит их поддержки, и дать начало диалогу внутри региона, в том числе с нефтяными монархиями Персидского залива. При этом он уделил внимание и Ирану, пригласил нового министра иностранных дел исламской республики в Париж, чтобы обсудить двусторонние вопросы. Так что по этому поведению было понятно, что и он понимает, кто теперь оказывает влияние на Ирак, пишет автор статьи.

Во время совместной фотосессии министр иностранных дел Ирана встал в первый ряд, который обычно предназначен для глав государств, показывая новое место страны в регионе. При этом он говорил по-арабски, а не по-персидски, что весьма редкий случай и представляет Иран прежде всего исламской, а не шиитской страной, которая способна защитить регион от исламистов.

По словам автора статьи, у Ирана есть немало средств, чтобы обеспечить стабильность в Центральной Азии и Афганистане. Прежде у Ирана с «Талибаном»** было немало столкновений и конфликтов, но ради борьбы с общим врагом, Соединёнными Штатами, Тегеран выбрал прагматичный подход и пошёл на дипломатическое сближение с талибами, которое началось ещё до падения Кабула.

Тегеран не удивила столь быстрая капитуляция Штатов; при этом он оставил своих дипломатов в Кабуле и в консульствах по всей стране. Иран говорит о своём желании сотрудничать с Афганистаном и даже называет его исламским эмиратом, как того хотят талибы.

Главная цель Ирана в регионе — снова стать хозяином «в своём королевстве», укрепляя ось РФ и Китая, которые способны ослабить Вашингтон. И уход американцев даёт Ирану такие возможности. Страны региона уже поняли, что в интересах их безопасности дружить с единственным постоянным региональным центром силы. «Природа боится пустоты, так что новый жандарм Ближнего Востока, вероятно, будет заседать в Тегеране», — делает вывод автор статьи в atlantico.fr.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.