 

Политолог Сатановский призвал ввести в России смертную казнь

07.09.2021, 21:50, Разное
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Российский ученый-востоковед Евгений Сатановский считает, что в России не получится решить проблему с педофилией и другими тяжкими преступлениями без восстановления и реального применения смертной казни. Политолог отреагировал на резонансную историю с изнасилованием и убийством двух маленьких девочек.

Сатановский подчеркнул, что подозреваемого уже задержали – он оказался рецидивистом. По его словам, дела возбуждены даже против силовиков, допустивших халатность. “И что с того толку? Детей не вернешь”, – отметил политолог. Сатановский напомнил, что сегодня смертная казнь в России не применяется даже за самые страшные преступления, в том числе, против детей.

По мнению ученого, наша страна решила пойти по пути “европейского гуманизма”, когда в 90-е годы ввела мораторий на смертную казнь. Сатановский подчеркнул, что сегодня Россия “коллекционирует педофилов, убийц, маньяков и прочих садистов”.

Политолог иронично призвал быть добрее к преступникам: вместо пожизненных посадок применять смертную казнь. “Расстрел, виселица или гильотина, не так уж важно”, – отметил ученый. Он также призвал аналогично поступать с террористами: “Пускай они все лучше с Богом общаются – лично и напрямую”. По мнению Сатановского, такие меры, как электронный браслет или химическая кастрация, не остановят педофилов.



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