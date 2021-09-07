В России запустили программу бесплатных путешествий для молодежи

“Больше, чем путешествие” является совместным проектом Росмолодежи,

Ростуризма, Минобрнауки АНО “Россия – страна возможностей” и общества “Знание”. В эфире онлайн-трансляции

“Маршрут к мечте” организаторы молодежной программы запустили регистрацию и рассказали о подробностях

предстоящих путешествий.

Первый

заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко подчеркнул, что большинство молодых людей считают возможность посмотреть страну лучшей наградой за победы на олимпиадах и конкурсах. “Из желания ребят родился этот проект”, – добавил политик.

Зампред Правительства РФ Татьяна Голикова обратила внимание на высокую популярность туристической сферы. Она подчеркнула, что молодежь может быть востребована в этой перспективной сфере.

“Для молодых

людей – это новый вызов, возможность не только работать в этой индустрии, а

возможность работать индивидуальным предпринимателем, самозанятым”, – отметила Голикова.

Министр

науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подчеркнул, что программа “Больше, чем путешествие” запущена в пилотном режиме. По его словам, суть проекта заключается в том, чтобы дать возможность студентам путешествовать по регионам России, используя ресурсы

университетов. “Саму программу пребывания готовили студенты, которые живут в

городе, – отметил министр.

Также перед будущими участниками путешествий выступили Руководитель

Росмолодежи Ксения Разуваева, глава Ростуризма Зарина Догузова, гендиректор АНО “Россия – страна возможностей” Алексей Комиссаров и руководитель общества “Знание” Максим

Древаль.

Отметим, что первая

поездка состоится уже 23 сентября. Молодых людей ждут туры выходного дня, многодневные поездки и экспедиции. Участникам будет предложено разработать кейс,

актуальный для реализации в конкретном регионе. Поездки

будут организованы бесплатно по поручению президента России Владимира Путина.