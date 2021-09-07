 

“Талибан” объявил состав нового правительства “Исламского эмирата Афганистан”

07.09.2021, 21:34, Новости дня
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Он назвал 33 члена “нового исламского правительства”, отметив, что оставшиеся должности будут объявлены позже.

Так, заместителем Ахунда будет мулла Абдул Гани Барадар – глава политического офиса талибов.

Пост главы МВД займет Сираджуддин Хаккани, он – сын Джалалуддина Хаккани, основателя “сети Хаккани” – одной из самых боеспособных частей талибов, признанной США террористической организацией. Хаккани – один из самых разыскиваемых людей ФБР, подчеркнул Al Jazeera.  

Сын основателя “Талибана”, покойного муллы Омара – мулла Мухаммад Якуб – назначен министром обороны.

Обязанности министра финансов будет исполнять Хедаятулла Бадри, а переговорщик талибов в Дохе (Катар) Амир Хан Муттаки – министра иностранных дел.

В новом правительстве – ни одной женщины. Замглавы политического офиса “Талибана” Шир Мохаммад Аббас Станекзай 2 сентября заявлял, что хоть женщинам в стране и разрешили работать, но высшие посты или места в правительстве им недоступны.

Ахунд родом из Кандагара, он внесен в санкционный список ООН. Ахунд ранее был главой МИД Афганистана, позже – заместителем премьер-министра в 1996–2001 годах, отметил Al Jazeera.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

По словам президента США Джо Байдена, Штаты эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана более 120 тыс. человек, 100 тыс. из них – афганцы.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти. Они пообещали не атаковать другие страны, дать амнистию предыдущему правительству и разрешить женщинам работать, если они будут “жить по законам шариата”.

30 августа США завершили вывод войск из Афганистана.

ЕС и США заявили, что пока не будут торопиться с решением, признавать ли власть талибов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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