Одного из заместителей главы Офиса президента Украины планируют уволить из-за конфликта с Ермаком и Татаровым – СМИ

Смирнов находится под угрозой увольнения и через месяц-два может потерять должность. Чиновник уже давно конфликтует с Татаровым, отметил источник.

Кроме этого, у Смирнова сложились натянутые отношения непосредственно с главой ОП. Он часто имеет собственное мнение и пытается доносить альтернативную информацию до Зеленского, а это раздражает Ермака, рассказал собеседник издания.

“Даю 90% вероятности, что в ближайшие месяц-два Андрюха уйдет”, – привел высказывание одного из источников Telegram-канал “УП. Off the record”.

Контекст:

Издание “Телеграф” писало, что Смирнов в ОП отвечает за юстицию и лоббирует увольнение министра юстиции Украины Дениса Малюськи.

Смирнова назначили замглавы ОП 10 сентября 2019 года.

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