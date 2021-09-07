В набсовет Академии СБУ войдет первый вице-президент НАН Украины Горбулин

Отмечается, что набсовет осуществляет общественный контроль за деятельностью учреждения и участвует в его развитии и определении перспективных задач.

Черняк и ветераны СБУ – генерал-полковник Петр Шатковский и генерал-лейтенант Александр Белов – поздравили Горбулина с присвоением ему высшей государственной награды, звания Герой Украины.

Фото: academy.ssu.gov.ua

Во время встречи собеседники обсудили нынешнюю ситуацию на востоке Украины и оборонный потенциал страны в противодействии гибридным угрозам со стороны РФ. Участники встречи обменялись мнениями о реформировании украинского образования в сфере безопасности в Украине.

Контекст:

Горбулину 82 года. Был первым секретарем Совета национальной безопасности и обороны в 1996–1999 годах. Он – один из авторов концепции национальной безопасности и обороны Украины. С 2014-го по 2018 год Горбулин возглавлял Национальный институт стратегических исследований. Во времена пятого президента Петра Порошенко был членом политической подгруппы ТКГ в Минске.

В июне 2020 года президент Владимир Зеленский вывел главу своего офиса Андрея Ермака из состава набсовета “Укроборонпрома” и включил в него Горбулина. В декабре 2020 года Горбулина избрали главой набсовета. В мае 2021 года Зеленский прекратил полномочия Горбулина в набсовете “Укроборонпрома” и включил в него советника главы ОП Тимофея Милованова.

Указом от 22 августа 2021 года Зеленский присвоил Горбулину звание Героя Украины “за выдающиеся личные заслуги в развитии украинской государственности, укреплении системы национальной безопасности и обороны, многолетнюю плодотворную научную деятельность”.

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