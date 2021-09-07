В Кабуле начались акции протеста

Талибы задерживают журналистов на митингах и конфискуют их аппаратуру.

В Афганистане боевики «Талибана»* запрещают журналистам освещать протесты в Кабуле и Панджшере. Талибы задержали нескольких местных и иностранных корреспондентов на митингах. Об этом сообщает «Би-би-си».

По данным афганского телеканала TOLO News, их сотрудника Вахида Ахмади задержали во время протестного митинга в столице. Вскоре главный редактор телеканала Лотфулла Наджафизада рассказал, что Ахмади отпустили вместе с десятью другими журналистов.

Австралийский фотокорреспондент Эндрю Куилти написал, что на митинге в Кабуле талибы беспорядочно стреляют в воздух, избивают протестующих и забирают камеры у журналистов. Протестовать вышли уже сотни жителей Кабула, передает TOLO News, также подтверждая стрельбу талибов в воздух.

По информации Al Jazeera, «Талибан» частично заблокировал сотовую связь и интернет в Панджшере, из-за чего информация о протестах поступает с перебоями. Пользователи Twitter сообщают, что боевики также запретили журналистам снимать авиаудары в Панджшере и протест женщин в Кабуле, который продолжается несколько дней.

По сообщениям СМИ, ночью в Панджшере был убит афганский журналист Фахим Дашти, ставший пресс-секретарем сил сопротивления талибам. Его аккаунт в Twitter удален. Представители Национального фронта сопротивления заявили, что атаку на Дашти совершили с помощью дрона воздушных сил Пакистана. Талибы это отрицают.

В конце августа «Талибан» объявил о создании комитета по расследованию и предотвращению атак на журналистов. Этому предшествовали множественные жалобы сотрудников СМИ на давление, преследования, избиения и угрозы.

Талибы объявили себя новой властью Афганистана 15 августа после того, как без боя взяли столицу страны — Кабул. Президент Ашраф Гани бежал в ОАЭ, вице-президент Амрулла Салех и сын полевого командира Ахмада Шаха Масуда Ахмад Масуд организовали точку сопротивления в Панджшере. Страны коалиции НАТО не оказали поддержки силам сопротивления.

Террористы «Талибана» начали активный захват территорий страны после того, как США объявила об окончании миссии НАТО в стране. 31 августа последний американский военный покинул Афганистан. Боевики активно формируют состав нового правительства страны.

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