 

Зеленский ввел санкции против российского военнослужащего

07.09.2021, 21:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны относительно санкций на три года против российского гражданина, подполковника Ивана Кузнецова.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года «О внесении изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы государства.

В решении, которое ранее вынес СНБО, говорится, что Кузнецов «участвовал в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики».

Против него на три года вводятся такие санкции, как блокировка активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины и ряд других ограничений.

Еще одним указом украинский президент ввел в действие решение СНБО по трехлетним санккциям в отношении крымчанки Ольги Калининой. Ограничительные меры против нее предусматривают блокировку активов и другие санкции.

Ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о блокировке доступа к веб-ресурсам Ростелекома, газет «Московский комсомолец», «Версия» и других изданий.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.08 / Польша заявила ЕС о подводных камнях санкций в отношении Белоруссии

01.06 / Ученые рассказали, как человек повлиял на природу за последние 4 тысячи лет

20.01 / США ввели новые санкции, вышло расследование о дворце Путина, глава ОБСЕ приехала в Украину. Главное за день

26.09 / Разработчик «Новичка» оценил видео с криками Навального после «отравления»

29.08 / Талибы оценили идею создания «зоны безопасности» в Кабуле

03.11 / Кравчук: Мы будем делать самые решительные шаги, чтобы разблокировать работу ТКГ. Но если не получится, я предложу искать другой формат

26.04 / Два больших десантных корабля Северного флота РФ остались в Черном море после учений

08.07 / Китай решил отказывать в визе гражданам США за неподобающее поведение в отношении Тибета

12.03 / В Хмельницкой области рейсовый автобус столкнулся с автомобилем, семь человек травмированы

26.06 / Ла Лига. “Валенсия” Черышева проиграла аутсайдеру “Эйбару”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика