Собянин заявил об отсутствии планов вводить ограничения в Москве из-за COVID

В Москве в ближайшее время не планируется вводить никаких ограничений в связи с коронавирусом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Точно в ближайшее время мы ничего, никаких ограничительных мер не собираемся вводить. А дальше будем смотреть. Мы максимально избегаем ограничительных мер», – сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Собянин добавил, что Москва старается проходить все пики с минимальными ограничениями.

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявили 17 425 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7 млн случаев заболевания.

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова уточняла, что количество заболевших коронавирусом за последнюю неделю в российской столице существенно сократилось.