Осень — пора обрезать смородину: как это правильно делать после сбора урожая

За лето от удобрения и полива кусты смородины сильно разрастаются, поэтому надо позаботиться об их формировании к следующему сезону. Начало осени – самое время для проведения санитарной обрезки ягодного кустарника, чтобы в нем не размножались вредители и грибковые заболевания. Вот как правильно обрезать смородину.

Цель обрезки зависит от сезона

Опытные садоводы практикуют и летнюю обрезку кустов смородины, если есть цель изменить направление отростков. Эти процедуры обеспечат правильное формирование и аккуратность куста, что в будущем порадует садовода обилием ягод.

Также летом принято собирать отростки для размножения. С этой целью подбирают здоровые и крепкие веточки первого года развития. Удаляют листья, слегка счищают кору внизу, чтобы интенсивнее появлялись корешки. И прикапывают в рыхлую почву до второй верхней почки под углом 45 градусов.

В таком состоянии отросток будет находиться до осени следующего года. И только потом его можно будет пересадить на постоянное место. Важно следить за уровнем влажности почвы, чтобы формирование корневой системы было максимально успешным.

Итак, цель осенней обрезки – удалить все сухие, больные и поврежденные ветки, а также сформировать и омолодить куст. После таких работ молодые отростки станут расти быстрее и лучше. Главное условие – дождаться, пока с куста опадет вся листва.

Правила успешной обрезки

При работе важно придерживаться строгой последовательности действий. Немаловажно пользоваться обработанным садовым инвентарем, чтобы не перенести возможные болезни с одного куста на другой.

Для успешного выполнения работы надо вооружиться:

веткорезом, рассчитанным на обрезку толстых веток;секатором для молодых отростков;небольшим острым ножом;граблями;медицинским спиртом или керосином.

После проведения обрезки полезно будет обработать кусты бордосской смесью с медным купоросом в составе, чтобы продезинфицировать места срезов.

Важные моменты

Смородина очень чувствительна к заражениям. Если заболеет один куст, довольно быстро от него заражаются все соседние. И поэтому не стоит недооценивать важность дезинфекции и обработки.

Саму обрезку надо выполнять решительно, не жалея старых веток, которым более 4 лет. Нельзя оставлять и ветки, на которых обосновался мох, и те, которые соприкасаются с почвой.

Что касается молодых отростков, их надо укоротить на треть за пару сантиметров над почкой. Удалению подлежат однолетние отростки и боковые ветки, которые выглядят не слишком сильными.

Обрезка показана как для молодых верхушек прироста, так и для веток длиннее 40 см. Особенно внимательно надо осмотреть кусты на предмет наличия в месте среза черной сердцевины. Это признак присутствия внутри вредителя под названием стеклянница, поэтому надо постараться вырезать все отростки с черными стержнями.

Особенности обрезки черного и красного сортов смородины

Для обеих разновидностей этого ягодного кустарника характерна практически одинаковая форма куста. Они сходны и по строению, и по типу плодоношения.

Обрезая красную смородину, надо учесть, что удаление веток, возраст которых превышает 7 лет – обязательное условие формирования здорового крепкого куста. Пик плодоношения кустарника наступает в 5-летнем возрасте.

Садоводы рекомендуют удалять и те отростки, которые закрывают собой поступление света к плодоносящим побегам. На кусте должно остаться от 20 до 25 веток.

Считается, что черная смородина лучше всего плодоносит на второй год. Помимо удаления стеблей, возраст которых превышает 5 лет, рекомендуется прищипывание однолетних отростков. Если сорт смородины позднего созревания, такой куст лучше обрезать в период с сентября по октябрь.