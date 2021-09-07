Как подготовить грядки для подзимнего сева овощей: что можно сажать под зиму на огороде

Для неискушенных в огородничестве горожан соседи, активно окучивающие грядки и сеющие семена в конце осени, вызовут недоумение и массу вопросов. Зачем осенью сеять? Ведь скоро начнутся морозы, поэтому все растения погибнут.

Оказывается даже в конце осени в огороде немало работы. Вспомните, к примеру, об озимых овсе и пшенице. Их сеют именно в этот период.

Правильный выбор культур и сортов гарантирует, что растения переживут зиму и в будущем дадут хороший урожай. Предпочтение следует отдать сортам, которым не страшны осенние заморозки и зимняя стужа. В основном это ранние сорта. Не экономьте при покупке семян, так как это снизит риск неурожая.

Подготовка грядок

Для зимних посевов выбирайте солнечные участки на возвышенностях. В этом месте не застаивается вода, что так губительно для корней. Перед посевом грядки желательно удобрить. Подходят минеральные смеси, не содержащие азот или содержащие его в минимальных количествах.

Грядки нужно огородить по периметру досками или другим материалом. Место, где вы делаете грядки, должно быть защищено от ветра. Если такого участка нет, нужно соорудить щиты, которые будут защищать посадки от ветра. Когда вы подготовите грядки, накройте их полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать переувлажнения грунта о время дождей. Поливать грядки нельзя.

Что можно посадить

Под зиму рекомендуется сеять:

Петрушку. Ее семена дают всходы при температуре от +2 до -3 °C, а ростки способны выдержать и -10 °C. Это оптимальное время для посадки, потому что семена всходят медленно и долго остаются в земле.Укроп. Конец осени – лучший вариант для посева. Семена перезимуют в грунте и прорастут, когда температура поднимется выше нуля. Весенние заморозки им не страшны. Шпинат. Морозоустойчив и вынослив, не боится даже -10 °C. Рекомендуют накрывать лишь при снижении температуры ниже этих показателей.Щавель. Семена сеют в конце осени, чтобы весной уже лакомиться молодыми листьями. Кинза. Хорошо переносит зимовку в грунте и с наступлением оттепели дает всходы.Ревень. Его можно садить даже в мерзлую землю. При размножении делением корня лучше всего высаживать в конце осени.Краснокочанную капусту. Сорта “боксер”, “друмонд”, “киссендруп”.Пастернак. Сорта “кулинар”, “круглый”.Чеснок.Сельдерей на зелень.

Семена замачивать перед посевом нельзя.

Лук

Опытные огородники высаживают его именно под зиму. Для посадки рекомендуют выбирать луковицы, диаметр которых не более 1 см. Главное – чтобы они успели укорениться до наступления холодов, но не прорастали.

Обязательно нужно провести мульчирование грунта после посадки и накрыть грядку ветками. Такое укрытие помогает задерживать влагу в почве. Весной не забудьте убрать ветки, чтобы земля на грядках хорошо прогрелась на солнце. Вскоре вы увидите первые всходы.

А что из корнеплодов можно сажать под зиму? Это важно знать, так как овощи – это незаменимая часть ежедневного рациона, особенно в холодное время года.

Свекла

Наиболее подходящая температура для посевов от -5 °C до -3 °C. Чтобы растение хорошо перезимовало, грядки обязательно нужно нарывать агроволокном или опавшей листвой. Весной листву с грядок убирают, почву рыхлят, затем накрывают пленкой. Это ускоряет процесс появления всходов.

Редис

Среди зимостойких достойны внимания сорта “стойкий”, “тепличный”, “дунганский 12/8”, “сахарок”, “королева рынка”, “жара” и “заря”).

Выбор времени посадки зависит от погодных условий. Высаживают даже в начале зимы. Главное – успеть до морозов. Редис нужно посадить примерно за неделю до наступления заморозков. Не все семена дадут всходы. Перезимуют самые крепкие, но в итоге дадут качественные плоды.

Оттепель сразу после похолодания нежелательна, так как семена рано начнут прорастать и вряд ли переживут зиму.

Подзимняя высадка защищает от болезней и вредителей. Весенняя засуха таким всходам не страшна, ведь их питают талые воды.

Расход семян редиса увеличивают в 2-3 раза, учитывая, что не все прорастут.

Морковь

Морковь часто сажают в конце ноября. Оптимальные условия – это стабильное понижение температуры до -2 °C. Посев производят в остывшую, но не мерзлую землю, чтобы семена не прорастали раньше времени. В итоге витамины на столе у вас появятся намного раньше, чем у тех, кто сеет морковь ранней весной. За счет питания талыми водами морковь вырастает крупной и сочной. Уже в начале лета можно собирать урожай.