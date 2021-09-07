5 фактов о болезни Дюшенна, которые должны знать родители мальчиков



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Болезнь Дюшенна или мышечная дистрофия Дюшенна проявляется в раннем возрасте и характеризуется слабостью мышц, которая постоянно прогрессирует и к подростковому возрасту лишает способности самостоятельно передвигаться. Заболевание диагностируется приблизительно у 1 из 3,5 тысячи мальчиков, у девочек встречается крайне редко и проявляется более легкими симптомами.

Будущая мать может узнать о носительстве мутантного гена с помощью анализа

Болезнь Дюшенна вызвана мутацией в гене дистрофина, расположенного в Х-хромосоме. В 70% случаев мутировавший ген передается только от матерей-носителей. Если женщина планирует беременность, она может узнать о носительстве гена с помощью специального анализа, который можно сдать в частных лабораториях. В некоторых странах, например, в Израиле, такой тест входит в государственную систему здравоохранения и проводится бесплатно.

Но важно помнить, что анализ — это не гарантия того, что в семье не родится ребенок с болезнью Дюшенна. В 30% случаев заболевание становится результатом нового изменения гена у плода (De Novo).

Ходит на цыпочках, тяжело встает — первые симптомы болезни Дюшенна

Первые «красные флаги» появляются уже в возрасте 2-3 лет, которые большинство родителей не замечает, либо списывают их на возраст — например, когда ребенок неуклюжий по сравнению со сверстниками или часто падает. Более того, педиатры, которые никогда не сталкивались с мышечной дистрофией Дюшенна, могут не обратить внимание на эти симптомы и неверно поставить диагноз.

Со временем появляются другие симптомы:

меняется походка, мальчик начинает ходить на цыпочках;

появляется прогиб в пояснице и живот сильно «выпирает»;

ребенок все чаще падает и жалуется на постоянную усталость;

есть задержка речевого развития;

увеличиваются икроножные мышцы;

ему трудно встать с пола.

Вот как описывает типичные симптомы ранней стадии заболевания врач-педиатр Сергей Бутрий:

«Мать просит его лечь и встать — он делает это в очень странной манере, сперва избыточно опираясь на пол, потом и вовсе на собственные ноги»

По словам эксперта, повышение осведомленности врачей и родителей об этом заболевании может ускорить постановку диагноза таким детям, а значит, ускорить их попадание к профильным специалистам и улучшить прогноз болезни.

Бутрий советует родителям:

«Если подозрения вас не оставляют — покажите ребенка педиатру с прямым вопросом: “Это ведь не может быть дистрофией Дюшенна?”»

Это заболевание часто путают с гепатитом

Если есть сомнения по поводу здоровья мальчика, врач должен назначить анализ крови на активность креатинфосфокиназы (КФК). Это фермент, содержащийся в скелетных мышцах, маркер их распада. При мышечных дистрофиях, в том числе болезни Беккера, он выделяется в громадных количествах — в несколько десятков тысяч единиц при норме в сотню.

Но опять же, из-за низкой осведомленности о болезни Дюшенна, врачи ошибочно диагностируют гепатит у таких мальчиков. Все дело в том, что при этом этом заболевании в крови повышаются уровни трансаминаз, что также происходит при гепатите. Но при дистрофии Дюшенна эти ферменты мышечного происхождения, а не печеночного.

Поставить точный диагноз можно только с помощью специализированного генетического анализа, направить на который должен врач. Бесплатную диагностику проводит в ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова» при значениях КФК более 2000 ЕДл.

Чтобы направить пациента на диагностику, специалист должен позвонить на горячую линию для врачей по телефону 8-800-100-17-60 и зарегистрировать ребенка в программе бесплатного генотипирования.

«Народные» методы лечения могут усугубить заболевание

Если диагноз подтвержден, врач назначит глюкокортикостероиды — на сегодняшний день это золотой стандарт лечения для замедления развития заболевания. Также показана специальная лечебная физкультура и комплексная реабилитация в разном возрасте. В 2020 году в РФ зарегистрирован первый препарат для лечения миодистрофии Дюшенна — Аталурен, но пока о его эффективности известно немного.

Создатели просветительского проекта Red Balloons для родителей детей с болезнью Дюшенна предупреждают об опасности различных методов «лечения» из Интернета, за которую отчаявшиеся мамы и папы хватаются как за соломинку. К сожалению, они не только не приносят пользу, но могут даже ускорить прогрессирование заболевания.

Чего делать нельзя ни в коем случае:

давать чрезмерную физическую нагрузку (заниматься агрессивными видами спорта, взбираться и спускаться по крутым лестницам, прыгать на батутах);

парить ноги, мыться очень горячей водой, ходить в сауны и бани;

без предварительной консультации врача делать массаж;

прибегать к способам «лечения» из интернета: стволовые клетки, пиявки и обертывания не помогают.

Заболевание нельзя вылечить, но можно продлить жизнь

Продолжительность жизни пациентов с этим заболеванием очень невелика — как правило, смерть наступает из-за нарушений работы сердца или органов дыхания в возрасте 12-25 лет. Но благодаря современным методам реабилитации, внедрению респираторной поддержки, у таких людей появляется все больше шансов прожить дольше.

В этом году темой Всемирный день распространения информации о мышечной дистрофии Дюшенна была выбрана взрослая жизнь. Врачи и пациенты призывают не ограничивать свои перспективы «жизнь до 20 лет», а улучшить качество тех молодых людей, которые решили быть самостоятельными, учиться, работать и открывать мир.