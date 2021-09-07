 

Мнение: Новости законотворчества

07.09.2021, 21:06, Разное
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В Государственной Думе депутаты предлагают.

1. Вернуть переход на летнее и зимнее время.
2. Вернуть смертную казнь (вернее отменить мораторий на ее применение)
3. Казнить педофилов.

Первый вопрос конечно зависит от региона, где проживаешь.
Второй и третий вопрос – отношение строго положительное.
Тема с смертной казнью снова попала в мейнстрим после того, как отсидевший насильник убил еще двух девочек.
А если бы его расстреляли, то девочки сейчас могли бы жить. Такова цена "гуманности" и "человеколюбия".

Само собой, если бы в стране провели плебисцит на предмет возобновления смертной казни, то за проголосовало бы 70-80%. Поэтому такой опрос проводить не будут.
Власти снова завели разговор о необходимости пожизненного заключения для педофилов. Где-то напряглись педофилы из "Мемориала".

Источник: Colonel Cassad



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