Мнение: Новости законотворчества

В Государственной Думе депутаты предлагают.

1. Вернуть переход на летнее и зимнее время.

2. Вернуть смертную казнь (вернее отменить мораторий на ее применение)

3. Казнить педофилов.

Первый вопрос конечно зависит от региона, где проживаешь.

Второй и третий вопрос – отношение строго положительное.

Тема с смертной казнью снова попала в мейнстрим после того, как отсидевший насильник убил еще двух девочек.

А если бы его расстреляли, то девочки сейчас могли бы жить. Такова цена "гуманности" и "человеколюбия".

Само собой, если бы в стране провели плебисцит на предмет возобновления смертной казни, то за проголосовало бы 70-80%. Поэтому такой опрос проводить не будут.

Власти снова завели разговор о необходимости пожизненного заключения для педофилов. Где-то напряглись педофилы из "Мемориала".

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