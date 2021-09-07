Мнение: Ралли

В Германии возникла любопытная картина — вовсю продолжается ценовое ралли в оптовой стоимости электроэнергии. Мвт*ч дошел уже до 91 евро, в переводе на рубли 1 Квт*ч стоит около 8 рублей (при наших полутора рублях в оптовых ценах). В розницу ситуация, понятно, еще более аховая: до начала ралли она составляла около 21 рубля за Квт*ч, то теперь доходит до 70 рублей.

Энергетика — крайне капиталоёмкая отрасль. В цене на электроэнергию стоимость оборудования занимает около половины её. И как раз сейчас Германия выходит на тропу войны — от разговоров к переходу к «зеленой энергетике» немцы перешли к делам уже по-серьезному.

Перед нами классический фазовый переход от одной устойчивой, но кризисной системы, к другой устойчивой — более развитой. Катастрофа, говоря проще. Хотя и проектная.

У проектного или стихийного перехода всегда есть период, когда старая система распадается быстрее, чем выстраивается новая. А так как демонтаж предыдущей системы идет быстрее ввода в строй новых мощностей (синхронизировать эти процессы в теории возможно, но на практике всегда возникают непредвиденные обстоятельства — коронакризис, холодная зима, жаркое лето, шантаж Газпрома и искусственно созданный им дефицит газа в Европе, да мало ли что еще) — в итоге начинают возникать непредвиденные процессы, когда немалая часть ресурсов буквально рассеивается, зачастую самым неэффективным образом. По-научному такие процессы называются диссипативными.

Любопытно то, что возникновение таких диссипативных структур существенно ускоряет процесс самоорганизации и усложнения трансформирующейся системы. Иначе говоря — если всё идет по плану, то на прохождение трансформации затрачивается гораздо большее время, чем когда система внешне кажется, что идёт «вразнос». Но как всегда в таких случаях, есть и нюанс — управление такими вихревыми процессами требует достаточно высокой квалификации управленцев. Если она недостаточна, то система входит в неуправляемое состояние, от которого до краха всей конструкции и распада системы — рукой подать.

В переводе на простой язык — в Германии перестройка энергетической системы привела к возникновению неустойчивого состояния ее энергетики. Это маркируется и выражается вполне видимой турбулентностью на ценовом рынке. Ничего необычного между тем не происходит — это вполне рабочая ситуация, а потому радоваться тому, что у немцев вот-вот все грохнется, рано. Однако риски чисто управленческого характера для немецкой энергетики, безусловно, возросли. Если германские управленцы вытянут этот непростой период, то вполне возможно, что переход к «зеленой» энергетике у них состоится даже раньше запланированных сроков — возникновение диссипативных явлений на переходе как раз и говорит о том, что переход ускоряется. Но могут и не вытянуть, могут совершить ошибки, могут возникнуть какие-то новые внешние факторы — всяко бывает. Вот тогда у немцев может получиться очень нехорошая ситуация: «старая» энергетика будет уже частично демонтирована, новая еще не сумеет перехватить выпадающие мощности. А там недалеко и до структурных катаклизмов в самой производящей экономике.

Примерно то же самое, кстати, происходило и этой зимой в Техасе, где перестройка энергобаланса набрала ход и инерцию, что привело к точно таким же процессам. Фатальных последствий Техас избежал, но до тех пор, пока переход не завершится, вполне возможны и новые катаклизмы.

Нас, к счастью, всё это совершенно не касается — проекта развития страны у нас нет, а потому мы просто идем ко дну. Безо всяких этих заумных диссипативных процессов. Ну какая может быть турбулентность у топора, я вас умоляю?

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