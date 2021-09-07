Мнение: Таинственное шайбояйцо, закон о беспилотном такси и электрификация УАЗов чехами

1. Коллеги, помогите опознать предмет. Я нашёл его в кладовке, и я не могу припомнить, чтобы я его когда-либо покупал либо получал в подарок. Это цельнометаллическая штуковина, по виду нечто среднее между шайбой и яйцом. Вероятно, полая, так как весит всего лишь 29 грамм, однако открыть её, не сломав, не представляется возможным. В длину — примерно шесть сантиметров, в толщину — около двух. На упаковке был штрих-код, поиск по которому ничего не дал. Надпись на китайском я прочесть не смог, так как не знаю китайского.

2. Плохие новости для таксистов. Роботы-конкуренты уже не просто стучатся в дверь – они уже прописываются в вашей квартире. Вскоре роботакси будут легализованы в России:

https://nplus1.ru/news/2021/09/02/russian-autonomy

Министерство экономического развития РФ разработало проект экспериментального правового режима, который позволит компаниям-разработчикам беспилотных автомобилей испытывать их без людей в салоне, а также брать деньги за перевозку пассажиров — то есть создавать коммерческие сервисы беспилотного такси. На первом этапе такие права получит только Яндекс, но в дальнейшем их смогут получить и другие компании, сообщают «Ведомости». Экспериментальный правовой режим будет действовать в Москве, Иннополисе (Татарстан) и Сириусе (Краснодарский край) и позволит выпустить на дороги до тысячи беспилотников.

Впрочем, я рад, что у нас будет собственное отечественное беспилотное такси, и нам не надо будет полагаться в этом вопросе на хищные иностранные компании. Ещё одна область, где у России будет цифровой суверенитет.

3. Неплохо так чехи навариваются на русских автомобилях. Бензиновый УАЗ Хантер стоит в России около 10 тысяч евро в переводе на европейские деньги. В Чехии, насколько я знаю, в ходу кроны, но тем не менее для простоты будем считать в евро.

Так вот, чехи покупают российские Хантеры, ставят туда электромотор и продают уже за 40 тысяч евро, вчетверо дороже. Из этой суммы надо, вероятно, вычесть таможенные пошлины. Также надо учесть снятый бензиновый двигатель, который тоже стоит каких-то денег:

https://news.drom.ru/84910.html

Впрочем, Чехия — страна автомобильная, её промышленность имеет богатую историю. Тот факт, что чехи выбрали в качестве заготовок для творчества именно наши уазики, можно считать признанием мастерства российских инженеров.