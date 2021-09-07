ВЦИОМ: поддержка президента и «Единой России» растет

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.

Показатель одобрения деятельности президента России с 23 по 29 августа 2021 года составил 58,3% (+1,7% за неделю). Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 39,9% (-0,6 п.п. за неделю) и 35,4% (+1,2 п.п. за неделю) соответственно.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 61,9% респондентов (-0,3 п.п. за неделю), Михаилу Мишустину – 48% (-0,2 п.п. за неделю), Владимиру Жириновскому – 26,6% (-6,4 п.п. за неделю), Геннадию Зюганову – 26,4% (-1,8 п.п. за неделю), Сергею Миронову – 22,4% опрошенных (-0,5 п.п. за неделю).

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 28,3% (+1,9 п.п. за неделю), КПРФ – 17,5% (+0,3 п.п. за неделю), ЛДПР – 8,7% (-0,3 п.п. за неделю), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» – 6,5% (-0,2 п.п. за неделю).

Официальная социология перевела электоральный рейтинг «Единой России» накануне выборов в режим неуклонного роста, считают аналитики. ФОМ говорит о возвращении партии власти одним 3-процентным скачком на уровень в 30%, ВЦИОМ утверждает, что рост был всего-то на 2% – до 28,3%.

Очередной этап своего общероссийского инициативного опроса ВЦИОМ провел с 23 по 29 августа по телефону – с выборкой в 1600 респондентов из 80 регионов и максимальной погрешностью в 1%. У ФОМа собственное еженедельное исследование основано на очных интервью, последнее прошло 27–29 августа. Вопросы доверия и одобрения и ряд других проверяются на выборке в 3 тыс. человек в 207 населенных пунктах 73 субъектов РФ (погрешность – не более 2,5%). А например, под электоральным рейтингом партий – выборка в 1,5 тыс. респондентов из 104 поселений 53 регионов (погрешность – не более 3,6%). Это, видимо, предпоследняя публикация таких социологических данных, последний раз они будут обнародованы 10 сентября, после чего наступит законодательный запрет распространять такого рода информацию в течение пяти дней до дня голосования и во время него.

И есть предположение, что эта последняя в кампании публикация станет ударной по всем направлениям, поскольку градус уже начал подниматься. Провластные агентства стали синхронно показывать не только рост рейтинга ЕР, но и укрепление индексов доверия к властям и одобрения их действий. Например, позиции президента окрепли больше чем на полтора процента (58,3%), а правительства – больше чем на процент (35,4%). Из общего тренда в худшую сторону немного выбился лишь премьер. Но все при этом показали снижение уровня неодобрения.

Источник: 2024.press