 

В Сумской области чиновница горсовета подсыпала коллегам кладбищенскую землю под двери кабинетов, чтобы навести порчу – СМИ

07.09.2021, 20:40, Новости дня
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Работники горсовета утверждают, что это “мертвая земля”, которая была принесена с кладбища. Якобы такая земля может навлечь несчастья на того, кому ее подбросят.

“Там были земля и разный мусор. Я ее вызвал к себе, вызвал своих подчиненных и сказал: “Пожалуйста, объясните нам: что вы делали?” Сидит, молчит, глазами только водит”, – рассказал мэр города Олег Стогний. По его словам, землю у дверей сотрудники обнаруживали на протяжении нескольких месяцев, пока не вычислили, кто ее принес, по камерам внутреннего наблюдения.

Вскоре после этого госслужащая ушла с работы, как уверяют в горсовете – по собственному желанию. Она отрицает все обвинения в свой адрес и называет видео смонтированным. По ее версии, мэр добивался ее увольнения с момента своего вступления в должность.

“В Роменском горсовете хоть и утверждают, что в суеверия не верят, но кабинеты все же освятили”, – отметили журналисты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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