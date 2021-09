В Киеве открылся первый сертифицированный Международный детский сад с английским языком обучения

Выпускник этого дошкольного учебного заведения сможет общаться одинаково хорошо на двух языках – английском и украинском. Он будет мыслить нестандартно и креативно, поскольку билингвальная система обучения в раннем возрасте всесторонне стимулирует развитие мозга. Учебный процесс будет насыщен такими “левополушарными” занятиями как лего-конструирование, абакус, ментальная математика. Развитию творческих способностей будут способствовать вокал, музыка, рисование и другие предметы.

В этом ребенку помогут сертифицированные по программе IPC англоязычные преподаватели с педагогическим опытом, которые до последнего времени работали в британской образовательной системе. В своей практике они применяют действенные, международно-признанные методики выявления талантов, способностей и склонностей ребенка, а также развития soft skills. Так, Visalakshi Beeram, бывшая директор британской школы, работала по программе Cambridge Primary, занимается с детьми ментальной математикой и абакус. Другой учитель, Paul Fenton Eastwood, специализируется на English as a Second Language for kids.

Фото: пресс-служба Crayon International Preschool

В то же время, в детском саду – тщательно продуманный режим и рациональное распределение нагрузки на все двенадцать часов (детский сад работает с 8.00 до 20.00) пребывания ребенка в учреждении. Чередование видов деятельности, когда обучение сочетается с игрой, прогулками, отдыхом, движением, позволят избежать переутомления и напряжения. Малыш сможет овладеть своим телом благодаря занятиям хореографией, спортивным соревнованиям, упражнениям на мелкую моторику. С ребенком занимаются персональные тьюторы, психолог, логопед и другие специалисты, настроенные на профилактику и раннее выявление проблем – от языковых осложнений до коррекции осанки.

Как результат, ученики овладевают не только знаниями о внешнем мире, но и способны понимать свои потребности, иметь постоянную мотивацию к обучению, смогут эффективно взаимодействовать с детьми и взрослым из разных культур. После окончания Crayon International Preschool малыш будет полностью готов продолжать обучение по международными программам IB diploma или Cambridge international.

Частный детский сад работает в новом здании на Демеевке – районе, близком как к основным магистралям Киева, так и к Голоссевскому парку, самому большому парку столицы. Это закрытая территория с охраной и видеонаблюдением. Здание детского сада построено из натуральных и безопасных материалов в соответствии с международными требованиями для детских учреждений. Внутри ребенка ожидает безопасное и удобное пространство, выполненное из экологических материалов, природные фактуры, современное оборудование и интерактивные игрушки. Это все вместе дополнительно способствует всестороннему развитию.

Фото: пресс-служба Crayon International Preschool

Система питания в детскому саду построена по авторским рецептам команды шеф-поваров. Ими разработано безлактозное и безглютеновое меню с концептуальными блюдами, отвечающие индивидуальным вкусовым потребностям детей. Кухня и персонал имеют сертификат НАССР, который гарантирует пищевую безопасность для ребенка.

Ответы на все вопросы и запись на бесплатную экскурсию в Crayon International Preschool возможна через удобный сайт crayon-preschool.com.

Фото: пресс-служба Crayon International Preschool

Почему выбирают Crayon International Preschool:

международная система образования, которая интегрируется с учебными стандартами всех развитых стран;



всестороннее развитие ребенка, совмещенное с персонализированным подходом к его способностям и потребностям;



штатные англоязычные педагоги с опытом работы в британской системе и международными сертификатами;



безопасное пространство с вниманием к деталям, которое соответствует высоким требованиям в детских учреждениях такого типа;



оптимальное решение для семей, которые планируют релокацию в любую страну. А также для семей, ориентированных на международное образование в Украине, которые стремятся создать для малыша англоязычную и мультикультурную среду.

Ребенок трех-шести имеет мощный интерес к изучению мира в его самых разных проявлениях. Задача школы – правильно направить его к источникам знаний и предоставить соответствующие ресурсы. В частном детском саду Crayon International Preschool знают, как привить малышу мотивацию и учебные навыки, которые останутся с ним на всю жизнь.

