 

Потерялся кот Левчик из Львовской ратуши, которого называют кошачьим мэром Львова

07.09.2021, 20:40, Новости дня
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“Друзья, потерялся наш кот Левчик. Возможно, он испугался взрыва, прогремевшего сегодня во время антитеррористических учений в городском совете”, – предположил Садовый.

Он пообещал тому, кто найдет кота, “хороший подарок”, и попросил всех, у кого есть какая-то информация, звонить по телефону +380 322 975 905 или сообщить в комментарии к посту.

https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/417329829755126

Люди в комментариях (на момент написания новости их почти 3 тыс.) делятся фотографиями собственных котов, а также выражают надежду, что пропавший кот вернется. 

Кот живет в горсовете уже год – с сентября 2020 года. Его нашли на дереве возле здания, пытались снять, но кот спрыгнул прямо на балкон кабинета городского головы и начал носиться по кабинету, рассказывал Садовый. Чиновники горсовета называют его кошачьим мэром города и сравнивают с живущим в резиденции премьер-министра Великобритании котом Ларри, сообщалось в сюжете hromadske. 

Левчику завели собственную страницу в Instagram и аккаунт в TikTok. В его обязанности входит принимать официальные делегации, послов и дипломатов, помогать мэру в работе – он дружелюбный, игривый и любит людей, отмечали в горсовете.

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A post shared by * Левчик-Котячии * мер Львова (@lvivcitycat)

Мышей Левчик не ловит, потому что в ратуше их нет, утверждают чиновники.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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