 

Сердюков признался, что является сооснователем сервиса Avito

07.09.2021, 20:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Председатель совета директоров ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Анатолий Сердюков на прошедшем заседании инвесторов компании OLX Group, владеющей сервисом Avito раскрыл секрет о создании крупнейшей в России платформы для размещения объявлений.

«Знаете, я всегда был за свободу рыночных отношений и считал, что любая реформа должна исходить от имени непосредственного большинства. В тот момент наша армия была закостенелой и ей требовалась модернизация, но административный аппарат и так был перегружен необходимостью придумывать новые названия для военных округов, поэтому нам требовалась платформа, где каждый военнослужащий мог указать на имущество, которое по его мнению ненужно и вообще мешает ему выполнять свой служебный долг», – начал бывший министр обороны

По словам государственного деятеля, идея создания стартапа возникла из-за сложностей в проведении армейской реформы, целью которой была оптимизация Вооруженных сил. В дальнейшем концепция сервиса пошла на аутсорс, но из-за положения Сердюкова на тот момент, он не мог владеть ценными бумагами стартапа, который сам и создал, поэтому долю в компании пришлось взять его супруге Евгении Васильевой.

Также экс-министр указал на снижение коррумпированности армии и кадрового голода после внедрения сервиса «Авито.Работа», который позволил отбирать талантливых офицеров и солдат прямо из гражданского населения.

В завершение своей речи политик выразил благодарность нидерландской фирме, которая смогла не только воплотить идею в жизнь, когда каждый военнослужащий может воспользоваться сервисом, но и вывести ее на гражданский рынок, тем самым налаживая контакт между армией и простыми россиянами.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.07 / Крылья с размахом

03.09 / Собянин принял решение о выплате 20 тысяч рублей ветеранам в память 80-летия Битвы под Москвой

17.07 / Следствие идет в кильватере

13.05 / Мнение: Осцилляции

15.04 / Прополка книг

01.06 / Дорожные знаки в Москве дополнят табличками со шрифтом Брайля

04.03 / Новая консоль Nintendo Switch с увеличенным экраном выйдет в 2021 году

07.08 / Мнение: В Кабуле убит глава пресс-центра правительства Афганистана

08.08 / ЦИК Белоруссии организует передвижные избирательные участки в автозаках

11.08 / Личное: Жить в кайф

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика