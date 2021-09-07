Сердюков признался, что является сооснователем сервиса Avito

Председатель совета директоров ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Анатолий Сердюков на прошедшем заседании инвесторов компании OLX Group, владеющей сервисом Avito раскрыл секрет о создании крупнейшей в России платформы для размещения объявлений.

«Знаете, я всегда был за свободу рыночных отношений и считал, что любая реформа должна исходить от имени непосредственного большинства. В тот момент наша армия была закостенелой и ей требовалась модернизация, но административный аппарат и так был перегружен необходимостью придумывать новые названия для военных округов, поэтому нам требовалась платформа, где каждый военнослужащий мог указать на имущество, которое по его мнению ненужно и вообще мешает ему выполнять свой служебный долг», – начал бывший министр обороны

По словам государственного деятеля, идея создания стартапа возникла из-за сложностей в проведении армейской реформы, целью которой была оптимизация Вооруженных сил. В дальнейшем концепция сервиса пошла на аутсорс, но из-за положения Сердюкова на тот момент, он не мог владеть ценными бумагами стартапа, который сам и создал, поэтому долю в компании пришлось взять его супруге Евгении Васильевой.

Также экс-министр указал на снижение коррумпированности армии и кадрового голода после внедрения сервиса «Авито.Работа», который позволил отбирать талантливых офицеров и солдат прямо из гражданского населения.

В завершение своей речи политик выразил благодарность нидерландской фирме, которая смогла не только воплотить идею в жизнь, когда каждый военнослужащий может воспользоваться сервисом, но и вывести ее на гражданский рынок, тем самым налаживая контакт между армией и простыми россиянами.

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