Неутешительный вывод

Как иллюзия непобедимости привела армии США и Афганистана к поражению в войне с боевиками. Анализ Валерия Ширяева.

30 августа транспорт С-17 унес из кабульского аэропорта на родину последнюю группу американских военных и дипломатов. Перед самым закрытием рампы на борт поднялся генерал-майор Крис Донахью, имеющий богатую боевую биографию, — командующий 82-й воздушно-десантной дивизией. На пару дней раньше отдельные члены Конгресса и Палаты представителей потребовали расследования причин неудачного вывода войск. Некоторые горячие головы даже призывают объявить президенту Байдену импичмент.

Неудачный финал безрезультатной, в сущности, двадцатилетней оккупации Афганистана надолго станет предметом исследований политиков и военных экспертов США, всех интересуют причины провала. И в РФ к событиям в Афганистане как минимум еще пару поколений тоже будут относиться по-особому. Ведь вступление СССР в гражданскую войну в Афганистане на одной из сторон в свое время стало одной из важнейших причин последующего развала страны. Поэтому сравнение двух кампаний неизбежно, и есть кому сравнивать, многие участники и организаторы вывода войск 1989 года живы и пристально следили за выводом 2021 года.

Как и советским войскам в Афганистане, их американским коллегам не поставили задачу, вытекающую из точной политической оценки ситуации. Сами политики в Вашингтоне толком не понимали, какого результата они ждут от военных и в какие сроки. Бывший начальник разведки Сухопутных войск РФ «афганец» Рустем Клупов описал эту ситуацию с характерным армейским юмором: «Дали команду пройти страну по диагонали — прошли, дали команду пройти в обратную сторону — прошли. А что дальше?»

Это самое важное:

главные причины фиаско — политические. Их очень трудно вменить в вину генералам. Но есть у этой неудачи и совершенно очевидные, чисто военные аспекты,

отмеченные нашими источниками. На них мы и остановимся.

Понимание, что пора уходить, проявилось в официальных заявлениях еще в 2011 году. Подготовка началась при Обаме, переговоры с талибами (организация признана в РФ террористической — Ред.) в Дохе с обязательствами сторон и сроками подписали при Трампе. То есть времени на составление планов у военных было более чем достаточно. Почему вывод войск коалиции обернулся известными проблемами, сами американцы будут обсуждать еще очень долго.

Американские солдаты эвакуируют раненого спецназовца под Кабулом, 2010 год. Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Начать придется с несвязанного с Афганистаном на первый взгляд факта. В октябре 2020 года Пентагон провел секретную военно-штабную игру (с симуляцией на суперкомпьютере) против военно-морского флота Китая. По результатам игры заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Джон Хайтен сообщил, что Пентагону предстоит пересмотреть все планы ведения боевых действий: американские адмиралы и генералы были «разбиты». Даже хуже:

игравшая за Китай команда «красных» окружила и уничтожила «синих» — флот США. Как пояснил генерал Хайтен, «без преувеличения можно сказать, что игра с треском провалилась».

Нет сомнений, что военные в РФ восприняли это как серьезное событие. Ведь у нас и школьники порой помнят о стратегической штабной игре на картах в январе 1941 года, в которой игравший за немцев Жуков — против всех ожиданий Сталина — разгромил части Красной армии под командованием Павлова. В дальнейшем наступление нацистов весьма походило на игровой сценарий Жукова.

Что же произошло?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Краткий курс войны Запада против талибов*. Видео

Обозреватель «Новой газеты» Валерий Ширяев о том, почему провал США в Афганистане – не военный, а идеологический

Имитация морской войны с Китаем проходила с введением важного параметра, который ранее не играл в планах американских моряков важной роли: появления на вооружении Китая современных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В условной битве флотов командиры кораблей должны были принимать самостоятельные решения при потере связи с центральным командованием. Оказалось, что весь процесс управления флотами давно уже «в боевом виртуальном облаке», на защищенных серверах. И если отрезать связь, командиры кораблей не знают, как принимать самостоятельные решения.

Насколько серьезно была воспринята ситуация в самом Пентагоне, показали последующие события. Было принято решение немедленно учить командиров самостоятельному мышлению. Как? Единственным известным пока действенным способом. В августе США провели самые крупные за 40 лет флотские учения по всей акватории мирового океана, наплевав на разговоры в международном сообществе о милитаризме и провокационной военной активности.

План учений предусматривал совместное командование и управление всеми доменами «боевого облака». Командирам дали доступ в любое время, чтобы быстро принимать решения на поле боя. Будут разработаны способы для работы командиров кораблей в децентрализованной среде, если «облако» будет отрезано врагом.

Это иллюстрация постепенной утраты военными в процессе усложнения техники и технологий компетенций, считавшихся совсем еще недавно важнейшими. Глобальное управление нивелирует личную ответственность. Какое это имеет отношение к событиям в Афганистане?

Военные НАТО за 30 лет (сменилось два поколения линейных командиров) привыкли воевать с противником, которого они подавляюще превосходят технологически. У которого не было возможности блокировать и тем более уничтожать космические системы управления. И вот…

Наступил момент, когда командиры, полагаясь на систему глобального управления в Пентагоне, разучились действовать самостоятельно.

Тотальная военная монополия (как и монополия в любой сфере) провоцирует недооценку сил противника и всей военно-политической ситуации. Она отключает стимулы к совершенствованию (за исключением стремления к освоению оборонного бюджета, прикрытому рассуждениями о развитии вооружений). А недооценка почти всегда приводит к лишним затратам в ходе военных действий, чрезмерным потерям, корректировке планов. Мы знаем, как недооценка противника становится причиной тяжкого поражения — это случилось с армянской армией и всем обществом в недавней войне вокруг Карабаха.

В январе 2011 года на пресс-конференции в Кабуле официальный представитель Пентагона сообщил, что в течение 2010 года было зафиксировано 18 057 случаев нападения на американских военнослужащих и их союзников с применением стрелкового оружия, РПГ и в ряде случаев — неуправляемых реактивных снарядов. В общей сложности, в 2011 году «афганцы в военной или полицейской форме» совершили 21 атаку на иностранных военнослужащих, в результате которых были убиты 35 военнослужащих ISAF.

Перед нами описание привычной тактики слабо вооруженных и высоко мотивированных партизан. Они использовали чужую форму для камуфляжа, переманивали на свою сторону соотечественников из стана коалиции и выполняли главную задачу на годы вперед — не давать пришельцам спокойно жить.

У них не было ничего сложнее ручного гранатомета и реактивных снарядов на самодельных станках, но задача выполнялась: 18 000 атак за год.

А что же армия правительства? Она участвовала в операциях сил коалиции против талибов, начиная с 2007 года. Но угодила под спасительный зонтик союзников, действовавших всегда при подавляющем преимуществе.

Совместный патруль американского спецназа и сил правительственных войск Афганистана, 2009 год. Фото: Marco Di Lauro / Getty Images

НАТО на дальних подступах стремилась подавить всякую активность фундаменталистов. И привыкшая к этому армия афганского правительства в критический момент оказалась бессильна без авиаподдержки, ракетно-артиллерийского огня и разведки первой военной державы мира. Она не имела ни спаивающей бойцов общей идеи, ни подлинного опыта самостоятельных долгосрочных боевых действий.

В чем-то ее офицеры оказались похожи на командиров американского флота, отвыкших от самостоятельных решений. Вот так домашние животные полагаются на хозяев. А когда теряют их, наступает кризис.

Это не уникальная картина. Мы увидели повторение пройденного. Строго говоря,

ни в Ираке, ни в Сирии, ни в Ливии НАТО противника перед собой в упор не видела.

Вспомним, какие армии противостояли американцам на Ближнем Востоке. При отступлении они не заложили ни одного фугаса на дорогах, не оставили ни одного взорванного моста. Никаких снайперов, никакой самостоятельности в условиях потери связи.

При штурме Багдада два «Абрамса» выкатились на мост через Тигр в самом центре столицы и простояли там под камерами американского телевидения два с половиной часа, лениво постреливая по сторонам. Это самоубийственное нарушение боевого устава американскими танкистами свидетельствовало — противника нет. Современное противотанковое оружие у солдат Саддама было, да вот армия разбежалась.

А ведь они тоже все делали по давним планам наших советников: готовили районы обороны в пригородах, растянули американские коммуникации по всей стране, пытались маскироваться под гражданское население, заготовили кучу гранатометов. Так была ли у Саддама армия? Смею утверждать, что нет. Автократ создал муляж, который способен был лишь грозно маршировать по площадям. И понадеялся на этот макет.

Крах армии правительства Гани перед талибами в Афганистане — зеркальное отражение бесславного разгона армий арабских автократов американскими военными. Это одна и та же картина, надо просто разглядеть ее.

Валерий Ширяев

—