Пожар в тайге не затронул дом отшельницы Агафьи Лыковой

На территории природного заповедника «Хакасский» потушили пожар, охвативший хозпостройки недалеко от дома отшельницы Агафьи Лыковой, сообщили в экстренных службах.

«В настоящее время пожар потушен. Дом отшельницы Агафьи Лыковой огонь не затронул, с женщиной все хорошо», – рассказал источник ТАСС.

Агафья Лыкова – единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах. Агафье Лыковой 77 лет. Она живет в тайге одна, время от времени с ней остаются помощники.

Ранее сообщалось, что отшельнице построили новую баню и сложили русскую печь.