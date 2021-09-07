 

Пожар в тайге не затронул дом отшельницы Агафьи Лыковой

07.09.2021, 20:28, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНа территории природного заповедника «Хакасский» потушили пожар, охвативший хозпостройки недалеко от дома отшельницы Агафьи Лыковой, сообщили в экстренных службах.

«В настоящее время пожар потушен. Дом отшельницы Агафьи Лыковой огонь не затронул, с женщиной все хорошо», – рассказал источник ТАСС.

Агафья Лыкова – единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах. Агафье Лыковой 77 лет. Она живет в тайге одна, время от времени с ней остаются помощники. 

Ранее сообщалось, что отшельнице построили новую баню и сложили русскую печь.



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