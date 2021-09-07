Пожар в тайге не затронул дом отшельницы Агафьи Лыковой
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
На территории природного заповедника «Хакасский» потушили пожар, охвативший хозпостройки недалеко от дома отшельницы Агафьи Лыковой, сообщили в экстренных службах.
«В настоящее время пожар потушен. Дом отшельницы Агафьи Лыковой огонь не затронул, с женщиной все хорошо», – рассказал источник ТАСС.
Агафья Лыкова – единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах. Агафье Лыковой 77 лет. Она живет в тайге одна, время от времени с ней остаются помощники.
Ранее сообщалось, что отшельнице построили новую баню и сложили русскую печь.
Смотреть комментарии → Комментариев нет