 

Карпин опять назначил нового капитана сборной РФ на матч с Мальтой

07.09.2021, 20:28, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНападающего московского «Локомотива» Федора Смолова назначили капитаном сборной РФ в матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года с командой Мальты, сообщили в пресс-службе национальной сборной.

Встреча сборных РФ и Мальты состоится во вторник на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнется в 21:45 мск, передает ТАСС.

В матче с хорватами (0:0) 1 сентября с капитанской повязкой на поле вышел защитник Георгий Джикия, в гостевой встрече с командой Кипра (2:0) 4 сентября капитаном был полузащитник Дмитрий Баринов. Таким образом Федор Смолов стал третьим капитаном команды, назначенным главным тренером российской сборной Валерием Карпиным.

Ранее стало известно, что в окончательный состав сборной РФ по футболу для отборочных матчей на чемпионат мира 2022 года включили 29 человек.

Напомним, Российский футбольный союз объявил о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной РФ 23 июля. Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. 26 июля Карпин официально стал главным тренером национальной сборной.



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