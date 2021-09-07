Карпин опять назначил нового капитана сборной РФ на матч с Мальтой

Нападающего московского «Локомотива» Федора Смолова назначили капитаном сборной РФ в матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года с командой Мальты, сообщили в пресс-службе национальной сборной.

Встреча сборных РФ и Мальты состоится во вторник на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнется в 21:45 мск, передает ТАСС.

В матче с хорватами (0:0) 1 сентября с капитанской повязкой на поле вышел защитник Георгий Джикия, в гостевой встрече с командой Кипра (2:0) 4 сентября капитаном был полузащитник Дмитрий Баринов. Таким образом Федор Смолов стал третьим капитаном команды, назначенным главным тренером российской сборной Валерием Карпиным.

Ранее стало известно, что в окончательный состав сборной РФ по футболу для отборочных матчей на чемпионат мира 2022 года включили 29 человек.

Напомним, Российский футбольный союз объявил о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной РФ 23 июля. Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. 26 июля Карпин официально стал главным тренером национальной сборной.