Заболевший коронавирусом Киселев рассказал о своем состоянии

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07.09.2021, 20:28, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВедущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев заболел коронавирусом.

«Была высокая температура, за 38, меня госпитализировали, но лечение дало хороший результат, сейчас температура уже нормальная», – рассказал он РИА «Новости».

Киселев отметил, что это позитивный ответ на лечение от инфекции.

«Прогноз оптимистичный», – добавил телеведущий.



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