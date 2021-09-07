Заболевший коронавирусом Киселев рассказал о своем состоянии
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Ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев заболел коронавирусом.
«Была высокая температура, за 38, меня госпитализировали, но лечение дало хороший результат, сейчас температура уже нормальная», – рассказал он РИА «Новости».
Киселев отметил, что это позитивный ответ на лечение от инфекции.
«Прогноз оптимистичный», – добавил телеведущий.
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