 

Морковь пора собирать, если ботва желтеет. Какие признаки намекают, что пора начать сбор урожая

07.09.2021, 20:18, Разное
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Осень – время сбора урожая моркови. Каждому дачнику необходимо убедиться, что корнеплод созрел. Если выкопать морковку раньше времени, то она будет невкусной и горькой. Если же передержать овощ в почве, то он станет грубым и жестким. В статье мы расскажем о признаках зрелости моркови, которые указывают, что пора собирать урожай.

Цвет ботвы

Обратите внимание на цвет нижних листьев. Если они пожелтели и опустились на землю, то морковь пора убирать. Пожелтение всей ботвы говорит не о зрелости, а о болезни растения.

Белые корешки

Если на моркови образовались тонкие белые корешки, напоминающие волоски, то это явный признак зрелости. Он указывает на то, что овощ дает новые корни. Такое явление должно быть сигналом к немедленной уборке.

Трещины

Если корнеплоды начали трескаться, то как можно скорее выкопайте их. Это один из признаков перезревшей моркови. Если вы оставите ее в земле, то она быстро утратит сочность и вкус. Такие корнеплоды вам не удастся хранить долгое время.

Заключение

Убирать созревшую морковь следует в сухую погоду. Выкапывать ее нужно очень осторожно. Если вы травмируете корнеплоды, то они не выдержат долгого хранения. Аккуратно выкопайте каждый овощ вилами, а затем обсушите сухой тряпкой. Не скоблите и не мойте собранный урожай.



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