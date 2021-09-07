 

Ученые создали вакцины от COVID-19 из вирусов растений, не требующие хранения в холодильнике

07.09.2021, 20:06, Разное
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Ученые создали из растений и бактериофагов вакцины от COVID-19. Особенность разработки научных сотрудников из Калифорнийского университета в Сан-Диего заключается в том, что для хранения не требуется холодильник, так как они устойчивы к жаре.
Испытания на грызунах показали высокую эффективность данных вакцин в выработке антител к возбудителю инфекции. Один вид изготавливали из бактериального вируса-бактериофага под названием Q-бета. Второй создавался из патогена мозаики коровьего гороха. В результате было выращено несколько миллионов копий двух компонентов вируса в виде наночастиц, имевших шарообразную форму. После исследователи соединили их с небольшим фрагментом спайкового белка SARS-CoV-2.

Ученые рассказали о главной особенности полученных вакцин. Они устойчивы к высоким температурам воздуха, поэтому могут храниться или транспортироваться без использования холодильных устройств. Авторы научной работы предлагают использовать технологию упаковки этих доз в пластыри с микроиглами и полимерные имплантаты. Более того, испытания показали эффективность вакцин к известным мутациям вируса в настоящий момент.

Источник: www.interfax-russia.ru



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