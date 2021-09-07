Россиянин Гнездилов взял золото Паралимпиады в Токио
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Российские спортсмены из Московской области завоевали 10 наград летних Паралимпийских игр в Токио различного достоинства. Всего на состязаниях было 28 подмосковных атлетов.
Единственную золотую медаль региону принёс Денису Гнездилов, который стал чемпионом по толканию ядра. Серебряные медали получили метатель копья Алексей Кузнецов, пловец брассом Артем Исаев и волейболисты Александр Байчик и Сергей Поздеев, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.
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