 

Война на Украине выгодна США – аналитик Петров

07.09.2021, 20:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Международные отношения между Украиной и Соединенными Штатами сегодня складываются не лучшим образом. Тому виной сразу несколько скандалов, в которые вляпалось политическое руководство Незалежной. Негативно на отношения якобы союзников повлияли и разворот президента Владимира Зеленского в сторону Китая – вечного противника Запада, и нежелание нынешних властей проводить антикоррупционные реформы по требованию американцев, и многие другие факторы.

Так или иначе, на Украине заговорили о новой войне, которая, по версии местных журналистов, должна быть выгодна Белому дому. “Война на Украине выгодна США” – по словам аналитика Алексея Петрова, политические ток-шоу с этой темой заполонили медийное пространство.

Военный эксперт, ветеран Донбасса подчеркнул, что о войне, выгодной американцам, говорят в нескольких украинских СМИ. В частности, он рассказал о депутате Киевской Рады, который выступил экспертом на телеканале “Наш”, а потом под давлением общественности, естественно, заявил, что не понимал, куда его пригласили.

Действительно ли, война на Украине выгодна США, сейчас сказать трудно. Против этой теории говорит повестка прошедшей 1 сентября встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена, где американский лидер в очередной раз заверил своего коллегу в поддержке. Подробности переговоров не распространяются, однако, как ранее сообщали “Дни.ру”, Зеленский пожаловался на “не совсем солнечную атмосферу” на встрече с Байденом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.05 / Бледанс примерила усы: А с чем вы вышли после праздников?

21.08 / В России разработана БАД, позволяющая переваривать камни

25.05 / Школьницы, родившие ребёнка до выпуска, получат дополнительно 30 баллов ЕГЭ

19.07 / Еще две истории о пришельцах в магазинах

02.06 / Путин отметил серьезное обновление списка кандидатов в Думу от “ЕР”

31.03 / У мигранта под Москвой нашли три килограмма наркотиков

09.07 / Изъяны на лице 73-летней Софии Ротару показали крупным планом

26.11 / Володин: Россия преодолевает экономический кризис не за счет народа

02.08 / Скандалы: «Конкурентам сжигали машины»

28.04 / Полина Гагарина объяснила свое необычное поведение на концерте, испугавшее поклонников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика