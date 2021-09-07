 

Мнение: Приговор

07.09.2021, 19:56, Разное
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Вчерашнее заявление Голиковой при том, что она и без того один из наиболее скандальных ньюсмейкеров, конечно, выглядит совсем уж особенным:

«…Основной причиной низкой продолжительности жизни в России является высокая смертность граждан трудоспособного возраста. Вот какова она на сегодняшний день: из общего числа умерших в России почти треть составляют граждане в трудоспособном возрасте. Из этого количества 80% – это мужская часть населения. 55% в общей структуре смертности составляют сердечно-сосудистые заболевания…»

К системе здравоохранения любое сколь-либо нормальное государство предъявляет одно из двух требований. Первое — достаточно людоедское, но по крайней мере рациональное: обеспечить максимальную выживаемость населения в трудоспособном возрасте. Ну, а далее — как сложится. Второе требование: повышать средний возраст населения за счет снижения смертности по всем группам. Что, понятно, сложнее, но с гуманистических позиций гораздо более человечно.

Российская система здравоохранения перестала соответствовать не только второму критерию, но и людоедскому первому. Она вообще утратила какие-либо целевые показатели. Здравоохранение перестало охранять, оно полностью превратилось в банальный бизнес по максимизации доходов. А бизнес интересуется только платежеспособным контингентом. Так как в России большинство населения составляют бедные и нищие, то медицинская помощь становится роскошью. С очевидным результатом, который Голикова и озвучила.

Причина понятна: майские указы «оптимизировали» систему здравоохранения до состояния полного паралича. Иначе и быть не может, когда из без того нищего здравоохранения на протяжении уже целого десятилетия изымается ресурс.

В ходе «эпидемии» опытным путем было установлено, что оптимизация еще до эпидемии выжгла до 40 процентов инфекционных мощностей. Они были попросту уничтожены, и понятно, что восстановить их даже за деньги — дело долгое и хлопотное. Нет ни малейших сомнений, что в других секторах отрасли ситуация не лучше. А возможно, и хуже. Если 55 процентов смертей приходится на сердечно-сосудистые заболевания, то понятно — в этом секторе коса оптимизации прошла еще сильнее.

Строго говоря, это приговор всей модели «оптимизации», хотя скорее, это приговор всему российскому народу. Восстановить столь непростую отрасль будет делом очень небыстрым, непростым и невероятно затратным. А восстанавливать ее еще не скоро — при Путине никаких иных перспектив, кроме продолжения уничтожения страны, нет и быть не может, а «после Путина» даже в самом оптимистичном варианте страна вначале должна будет сама пройти курс выхода из коматозного состояния, накопить хоть какой-то ресурс и вот только тогда заниматься всеми проблемами, которые на самом деле уже давно везде. Так что вымирание населения — это надолго. Процесс уже запущен и находится в самоподдерживающемся состоянии.

Источник: Эль Мюрид



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