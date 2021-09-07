Мнение: Турецкий пентагон-полумесяц, причины поражения афганской армии и почему Польша проиграет России

1. Очередная заявка Турции на военное и геополитическое лидерство. В подражание США турки решили построить свой собственный Пентагон – только больше и лучше, да ещё и с символами своего национального флага:

https://lenta.ru/news/2021/09/01/war_croissant/

«Здесь мы воздвигнем постройку, которая будет вселять ужас в наших врагов и уверенность в наших друзей», — объявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии закладки первого камня.

Сообщается, что площадь комплекса составит более 8,8 миллиона квадратных метров — для сравнения, площадь американского Пентагона составляет около 6 миллионов квадратных метров. Комплекс вместит до 15 тысяч сотрудников.

В центре композиции — здание в форме звезды, которое будет использоваться под выставки, и еще одно — в форме полумесяца, в котором будут проходить церемонии. Таким образом комплекс повторяет символ на флаге турецкого государства и других мусульманских стран.

У турков есть основания для претензий. Несмотря на все усилия финансовых популистов, советам которых часто следует президент Эрдоган, экономика Турции ещё держится. Турция сравнима по подушевому ВВП с Россией и с менее богатыми странами ЕС. По населению и военной мощи Турецкая Республика значительно превосходит всех своих непосредственных соседей, кроме Ирана.

К тому же, большинство соседних с турками стран сравнительно недавно пострадали от военных и экономических кризисов, и потому ослаблены. Если бы на календаре было позднее средневековье, когда всем на всех было наплевать, турки могли бы решить, что сейчас неплохой момент для восстановления Османской империи.

Коллега genby, однако, считает, что турецкая угроза преувеличена, в особенности на Ближнем Востоке и в Закавказье, в зонах интереса России. Он приводит любопытную карту, согласно которой Россия серьёзно обходит Турцию по уровню влияния в регионе:

https://genby.livejournal.com/943099.html

Кроме того, повторюсь, у турков далеко не всё в порядке с экономикой. Там в аппаратной борьбе взяли верх аналоги нашего товарища Глазьева. Курс турецкой лиры за последние 6 лет обрушился в 4 раза, военные авантюры обходятся дорого, а тут ещё и проблемы с туризмом из-за коронавируса. Партия президента Эрдогана может даже проиграть следующие выборы, после чего продолжение пантюркистской политики Стамбула окажется под вопросом.

Впрочем, никогда не стоит недооценивать бывшие империи, идёт ли речь про Турцию, про Британию или про Нидерланды. Качество элит, качество народа в Турции весьма высоко. У этой страны есть шансы снова войти в число великих держав.

2. Генерал афганской армии подробно рассказывает про предательство американцев. Сделав из афганской армии придаток к авиации США, неспособный сражаться самостоятельно, американцы заключили сепаратный мир с талибами и ушли. Хороший урок для всех американских сателлитов. Я процитирую фрагмент грустного текста:

https://www.facebook.com/boris.fel/posts/4605709159440805

Афганские силы были обучены американцами по военной модели США, основанной на высокотехничных специальных разведывательных подразделениях, вертолетах и авиаударах. Мы потеряли свое превосходство над талибами, когда наша воздушная поддержка иссякла, а боеприпасы закончились.

Подрядчики обслуживали наши бомбардировщики, штурмовики и транспортные самолеты на протяжении всей войны. К июлю большинство из 17 000 подрядчиков ушли. Техническая проблема теперь означала, что самолет – вертолет Black Hawk, транспортный C-130, разведывательный беспилотник – не поднимутся больше в воздух.

Подрядчики также забрали с собой запатентованное программное обеспечение и системы вооружения. Они физически удалили систему противоракетной обороны нашего вертолета. Исчез доступ к программному обеспечению, с помощью которого мы отслеживали наши машины, оружие и личный состав. Разведывательная информация о целях в реальном времени тоже исчезла.

Талибы воевали с помощью снайперов и самодельных взрывных устройств, в то время как мы лишились возможности применять оружие с воздуха и с лазерным наведением. А поскольку мы не могли пополнять запасы на базах без вертолетной поддержки, солдаты часто не имели необходимых инструментов для ведения боевых действий. Талибы захватили многие базы; в других местах сдавались целые подразделения.

Полный и ускоренный вывод войск, предложенный г-ном Байденом, только усугубил ситуацию. Он проигнорировал условия на местах. Талибы получили от американцев твердую дату окончания операции и не опасались военного возмездия за все, что они делали в промежуточный период, чувствуя отсутствие воли США.

3. Польские военные с помощью журналистов выбивают деньги из своего правительства и партнёров по НАТО. Танки у них не той системы, зениток раз-два и обчёлся, а значит, поляки проиграют войну России за пару дней:

https://lenta.ru/news/2021/08/30/polska/

Автор польского портала назвал причины, которые могут привести к неблагоприятному исходу в возможном конфликте с Россией. Нынешняя оборона Польши не позволит продержаться больше двух дней, пишет журналист Мариуш Ковальчик в материале на сайте Newsweek Polska.

Автор отмечает, что Польша покупает две батареи зенитного ракетного комплекса Patriot, чего, по его мнению, не хватит даже для защиты Варшавы. Отсутствие зенитной защиты не позволит сделать ни одного залпа реактивным системам залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS, — резюмирует Ковальчик.

Главной причиной поражения в возможном конфликте Ковальчик считает некомпетентность польского командования. Свои слова он доказывает решением польской армии закупить американские танки M1A2 Abrams. По мнению Ковальчика, данная техника не сможет справиться с российскими Т-14 «Армата», относящимися к следующему поколению танков.

Мы с вами понимаем, что вооружать Польшу бесполезно. Гордые некогда поляки пребывают в унизительном состоянии американских прихвостней, с готовностью выполняя самые грязные их поручения. Всерьёз рассуждать про военные операции с участием Польши бессмысленно: их элиты бросят всё и сбегут в США при первой же серьёзной опасности.