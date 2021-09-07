Береза: Майданы в Украине были из-за запроса на справедливость, который власть не удовлетворяла. И сейчас история повторяется

Владимир Зеленский, хочу напомнить вам, почему в Украине были Майданы. Потому что был запрос на справедливость, но он властью не удовлетворялся. Наоборот, суды продавали решения, коррупция увеличивалась, власть защищала своих и атаковала тех, кто был в оппозиции к ней. Тогда депутатов, министров, прокуроров, ментов и близких к власти не трогали. Потому что это была круговая порука. И к чему это привело?

Сейчас интересно то, что история повторяется. Например, есть Трухин, который совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения. И в нем нет никаких продвижений. А если бы это ДТП совершил кто-то из оппозиции или критиков действующей власти, то через какое-то время он бы уже был задержан с разрешения генпрокурора?

А еще есть Андрей Клочко, у которого мама не из крупного бизнеса, но в последние два года начала скупать недвижимость и земельные участки. Интересно, что скупать начала только после того, как ее сын, Андрей Клочко, стал нардепом и председателем комитета от вашей партии “Слуга народа”, господин Зеленский. Совпадение? Может и так. Но почему-то до сих пор не слышно заявления генпрокурора, что с Клочко уже снята неприкосновенность и начались следственные действия. Это тоже совпадение? Может и так, но мне почему-то кажется, что дело в другом, и мы снова видим ту же круговую поруку, когда одни воры покрывают других в обмен на лояльность к себе. А то, что насильник Иванисов и наркоман, обвиняемый НАБУ в коррупции, Юрченко и дальше сидят в Верховной Раде, ярко говорит нам о том, что вы готовы обменивать их лояльность на то, что их не будут трогать. Знаете, к чему это приведет? Оно вам надо?

А сейчас я вижу, что происходит на выборах в Черкасской области, где ради победы даже перенесли центр одномандатного избирательного округа №197 из Канева в Золотоношу. Мы же с вами, Владимир Александрович, понимаем, что это позорное использование админресурса. Так хочется получить еще одного слугу в ВР, что идете на нарушение? “Это мелко, Хоботов”. (С) А еще противозаконно.

Господин, президент, заканчивайте покрывать своих холуев и приближать Майдан. Потому что большое горе накличете, и на себя, и на Украину. Поверьте, что Янукович тоже тешил себя мыслями, что у него хороший рейтинг. И где тот Янукович? Поэтому делайте выводы, господин Зеленский. Хотя и не уверен, что вам это надо. Потому что очень вам нравится власть. А это уже маниакальная жажда власти, ни к чему хорошему не приведет. Это жизнь, а не съемки фильма. Дублей не существует, поэтому переснять не удастся.

Источник: Борислав Береза / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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