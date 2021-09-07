Рада приняла закон о перезапуске индустриальных парков

Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

За проголосовали 290 народных депутатов.

Как сказано на сайте Верховной Рады, законопроект определяет понятие “индустриальный (промышленный) парк”. Это, согласно проекту, определенная инициатором создания такого парка территория, в пределах которой участники индустриального парка могут осуществлять хозяйственную деятельность.

На территории индустриального парка разрешены такие виды деятельности:

перерабатывающая промышленность,

переработка промышленных и / или бытовых отходов (кроме захоронения отходов),

научно-техническая деятельность,

деятельность в сфере информации и телекоммуникаций на условиях, которые определены законом.

Запрещено на территории индустриальных парков производить подакцизные товары (кроме автомобильной промышленности), заниматься игровым бизнесом.

Также, согласно тексту проекта ко второму чтению, предусмотрено выделение из госбюджета не менее 2 млрд грн в год в 2022 году и в следующие четыре года на развитие парков.

Эти средства планируют направлять на частичную компенсацию процентной ставки по кредитам, развитие инженерно-транспортной инфраструктуры индустриальных парков, а также на создание и функционирование государственного учреждения, которое будет заниматься поддержкой инициаторов создания, управляющих компаний и участников индустриальных парков.

Контекст:

Правительство одобрило этот законопроект в феврале. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал тогда, что принятие законопроекта и вступление в силу закона позволит перезапустить работу индустриальных парков.

В первом чтении Верховная Рада приняла этот законопроект 15 апреля.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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