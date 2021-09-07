Останки ливийского диктатора Каддафи передадут его племени для перезахоронения – СМИ

Представители старейшин ливийского города Мисурата и племен Аль-Каддафа и Аль-Муджабар договорились передать останки Каддафи, его сына Муатассима, а также соратника ливийского руководителя, возглавлявшего министерство обороны при Каддафи Абу Бакра Юниса Джабера.

https://www.facebook.com/AlHadath/videos/1708939885970548/

Несмотря на то, что с момента убийства Каддафи прошло почти 10 лет, точное местонахождение его могилы до сих пор остается неизвестным, сообщил Al Hadath.

Один из лидеров ополченцев Салах Бади несколько дней назад заявил о готовности обнародовать место захоронения Каддафи. Бади заявил, что вместе с другими людьми похоронил ливийского диктатора.

Контекст:

Каддафи пришел к власти в результате революции (переворота) 1969 года и с этого времени фактически возглавлял Ливию, хотя формально с 1979 года ушел со всех официальных постов и стал именоваться “братским вождем и руководителем революции”.

В 2011 году в Ливии началась гражданская война между сторонниками режима Каддафи и оппозиционными силами, возглавляемыми Переходным национальным советом. В августе повстанцы взяли под свой контроль столицу страны Триполи. После этого в сентябре Совет Безопасности ООН признал Переходный национальный совет в качестве легитимной власти. Последним прибежищем Каддафи стал его родной город Сирт. 20 октября 2011 года он попал в плен к повстанцам и был убит.

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