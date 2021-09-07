Украину посетит спецпосланник Госдепартамента США Хохштайн. Будет говорить о “Северном потоке – 2” – Зеркаль

Хохштайн отвечает за выполнение договоренностей между США и Германией по “Северному потоку – 2”. По словам Зеркаль, украинские власти будут говорить с Хохштайном о проблемах, которые несет российский газопровод.

“В Киев приезжает Амос Хохштайн, являющийся специальным посланником США, работа которого направлена на обеспечение энергетической безопасности в Европе и решение проблем, связанных с имплементацией совместной договоренности, достигнутой между [президентом США Джо] Байденом и [канцлером ФРГ Ангелой] Меркель”, – сказала Зеркаль.

По мнению советника министра энергетики Украины, РФ попытается запустить “Северный поток – 2” до прохождения сертификации газопровода. Зеркаль отметила, что “ситуация очень сложная и геополитически, и экономически”, газовый шантаж со стороны Москвы ощущают на себе уже страны ЕС и прежде всего Германия, которая проводит сертификацию трубопровода.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечала, что “Северный поток – 2” готов на 99%.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. По мнению Зеркаль, Евросоюз вряд ли будет вводить санкции против “Северного потока – 2”, все будет решать Байден.

Согласно договору между США и ФРГ, транзит газа через Украину после введения в действие трубопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от “Газпрома” и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор “Оператора ГТС Украины” Сергей Макогон заявил, что это “именно то, на чем настаивает Украина”.

6 сентября Nord Stream 2 AG заявил, что в Балтийском море уложили последнюю трубу “Северного потока – 2”. Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле говорил в конце августа, что поставки газа трубопроводом в Европу начнутся до конца года. OMV является партнером “Газпрома” и одним из инвесторов “Северного потока – 2”.

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