Стефанчук ответил, изменились его отношения с Разумковым после сообщений о желании ОП поставить его на место спикера Рады

10 февраля 2021 года “Украинская правда”, ссылаясь на свои источники, сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский недоволен самостоятельностью председателя парламента Разумкова.

В статье говорится, что для Зеленского важен контроль над парламентом, а переход Разумкова “из разряда менеджеров президентской вертикали в разряд самостоятельных субъектов политики” спровоцировал конкуренцию с президентом. В связи с этим Зеленский хотел бы, чтобы кресло спикера занял вице-спикер Стефанчук, утверждали собеседники издания.

“После активного распространения этой информации я впервые столкнулся с тем, что мне даже сложно кому-то оппонировать по поводу нее. Потому что она появилась ниоткуда. […] Если у кого-то есть информация более достоверная чем та, которой владею я, то готов оппонировать. Но я точно знаю, что эту информацию распространяет тот, кто в ней заинтересован. Если зажигаются звезды, то это кому-то нужно. Кроме того, я уже неоднократно заявлял, что я человек из команды президента Украины, который взял на себя ответственность за наше государство. И должность, которую сейчас занимаю, меня полностью удовлетворяет, и, как мне кажется, больше всего соответствует моему уровню квалификации, профессионального бэкграунда и является тем местом, где бы я мог реализоваться лучше всего. Поэтому, я считаю, что мои отношения никак не изменились”, – сказал Стефанчук.

Он отметил, что другие изменения все же произошли. В частности, с него сняли часть функций, которые считались традиционными для первого вице-спикера.

“Конечно, [изменения] есть. Например, уже больше полугода на сайте парламента в разделе “Топ-новости” перестали появляться хоть какие-то новости с моим участием. Меня перестали приглашать на внутренние совещания и встречи, кроме традиционных “понедельничных аппараток”. Самое странное, с меня сняли некоторые полномочия первого замглавы, которые считаются традиционными для моей должности. Ну и еще некоторые другие мелочи, на которые не обращаю внимания”, – рассказал вице-спикер.

Стефанчук подчеркнул, что “не склонен видеть здесь какую-то конспирологию”.

“Я думаю, что это, скорее, какие-то внутренние аппаратные нюансы”, – добавил он и рассказал, что раньше активно занимался международной и межпарламентской деятельностью.

“Недавно почему-то впервые за историю украинского парламентаризма от меня как первого заместителя главы эту функцию передали заместителю главы [Елене Кондратюк]. Были рассредоточены и некоторые другие традиционные для первого вице-спикера функции. Возможно, так и лучше – я этого сказать не могу, но такие факты есть”, – резюмировал Стефанчук.

Контекст:

Периодически СМИ сообщают о якобы имевших место конфликтах между Разумковым и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также другими представителями Офиса президента. Так, в конце февраля 2020 года “Украинская правда” со ссылкой на источники написала, что у Разумкова состоялся жесткий разговор с Зеленским, спикер заявил, что не хочет брать на себя негатив от скандалов, в которые вовлечены народные депутаты из пропрезидентской фракции “Слуга народа”. Президент, по данным собеседников издания, сказал: “Не нравится – освобождай место”. “Разумков на все упреки в свой адрес якобы ответил: “Что-то не нравится в работе Рады – поставьте на голосование предложение снять меня с должности”. На том и разошлись”, – сообщило издание.

Разумков в марте сказал, что у него “достаточно хорошие” отношения с Зеленским. В апреле он отметил, что “парламент всегда был самостоятельной институцией”.

“Дискуссии [с Зеленским] были всегда, в том числе во время избирательной кампании. Ненормально, когда их нет. Они носят рабочий, человеческий, конструктивный характер. Мне кажется, что с президентом у нас абсолютно нормальные отношения. По крайней мере хочется в это верить”, – говорил он.

После публикаций о возможной замене Разумкова на Стефанчука глава партии “Слуга народа” и замглавы этой фракции в парламенте Александр Корниенко заявлял, что “не видел никакой конфронтации ни между президентом и Разумковым, ни между Разумковым и Стефанчуком”. Сам вице-спикер говорил, что не имеет амбиций стать председателем парламента.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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