«Оказалси сукою»

Анатолий Быков избирался тем же процентом голосов, что и Владимир Путин. И почти тем же процентом представители «глубинного народа» теперь посадили Быкова на 13 лет.

Быкову дали 13 лет колонии общего режима. И это только по его первому делу из пяти, что появились за последние 16 месяцев. Быков сам выбрал суд присяжных, надеясь на оправдание. Представители народа меж тем признали его душегубом: «виновен, снисхождения не заслуживает». Того самого народа, что прежде, с 1996 года (!), неизменно избирал его своим депутатом. В нулевые и десятые — с тем же процентом голосов, что Путина. Народ их любил почти одинаково, и это по большей части одни и те же люди — кто голосовал за Путина и за Быкова. Не знаю, что еще, но вот это у них общее — любовь к ним масс. И наверняка среди присяжных оказались те, кто выбирал для РФ Путина и «ЕР», а конкретно для Красноярского края — Быкова или его партию.

Коллегия присяжных вынесла вердикт почти с тем же соотношением голосов, только в обратную для Быкова сторону: четыре к двум. Посадили даже с большим воодушевлением, чем выбирали депутатом (67% против 62).

Как и Путин, Быков проводил во власть своих, лишь выглядывая на билбордах из-за их левого плеча. Он мог призвать голосовать хоть за бабку, хоть за дедку, за Жучку или мышь: всех всегда по его слову избирали (правда, потом «ЕР» и исполнительная власть легко их переманивали, и те, как мыши же, перебегали к ним). Сам Быков всегда топил за Путина, писал ему письма, в нулевые возглавил сибирское отделение «Президентского клуба доверенных лиц». Впервые обиду на Путина и критику в его адрес мы услышали от Быкова лишь осенью 2017-го (тоже в связи с выборами).

И вот теневому губернатору (его здесь называли иначе — «народным губернатором») вынесен приговор. Даже если допустить, что присяжные какие-то не такие (хотя ни Быков, ни защита в них не сомневались), никакого отклика в народе, никаких рыданий. Вечная российская история: «Оказалси наш отец не отцом, а сукою». И — пошли дальше.

Вопрос: куда уходит народная любовь? Да и существует ли она? И можно ли экстраполировать это непостоянство на других политиков?

Не сравниваю Путина и Быкова, речь исключительно о хрупкости и изменчивости народных настроений. Или нет хрупкости, просто политика у нас отдельно от жизни, смерти и прочих второстепенных вопросов?

Красноярский край в 90-е, когда восходила звезда Быкова, — российский Нью-Хэмпшир: по его предпочтениям судили о настроениях страны. Край голосовал почти всегда так, как РФ в целом. Избирательные участки здесь закрывались на четыре часа раньше Москвы, и уже тогда выяснялся итог выбора страны. А из тенденций местных кампаний складывался если не пазл всероссийского будущего, то вектор. Это работало, и это понятно: край экономическими, социальными, демографическими характеристиками копировал РФ. Посередине нее («солнечное сплетение России» — так называл край генерал Лебедь), с таким же сырьедобывающим севером, индустриальным центром, аграрным югом, плоть от плоти России: лагеря, строчащие фуфайки и варежки, заводы и закрытые города, кующие ракетно-ядерный щит, лес, нефть, газ, цветмет, не последние и не первые показатели в РФ уровня и качества жизни. Как тогда и вся РФ с ее богатейшими ресурсами и бедным народом — на фоне мира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минотавр выходит на свет

Власть помогла бригадиру Анатолию Быкову подмять под себя криминальный Красноярск. Но пропустила, как он сам стал властью. Документальная повесть

Край раньше, чем РФ в целом, вписался в мировое разделение труда, и в крае раньше (и не на четыре часа), чем в РФ в целом, случилось осознание себя сырьевым придатком и колонией. И в крае раньше (не на четыре часа, а четыре года) нашелся герой, олицетворявший собой месть за уязвленность, комплексы, играющий на ресентименте.

Тогда еще журналистам писали письма — в конвертах, мне приходили они десятками: как я смею писать что-то дурное о Быкове, ведь он борется с Москвой за нас. Вот выдержки из характерного — от доктора технических наук Радия Ефимовича Ершова, фронтовика, жителя Академгородка: «Хотя в биографии А.П. Быкова много неясных (скажем так) пятен, он пользуется неизменным авторитетом в силу своего сибирского патриотизма. Он стремится к тому, чтобы деньги, добытые в Красноярске, приносили пользу сибирякам, и в этом отношении его с полным правом можно назвать сибирским областником. И, как всякое областничество, поведение А.П. Быкова вызывает отрицательную реакцию центральных властей».

Анатолий Быков на Красноярском экономическом форуме, 2018 год. Фото: РИА Новости

Про вскоре появившегося в политике Путина станут говорить такое же (он-де борется за полноправное место РФ в мировом сообществе, чем вызывает недовольство Запада) много позже.

Модельность края иссякла в нулевые, Путин и «ЕР» стали набирать в РФ голосов намного больше, чем здесь. Что случилось? Думаю, вычесть фальсификации в РФ, и зеркальная картина восстановилась бы. Да, и в крае они были, но в куда меньшей степени, здесь быковцы выигрывали у «ЕР» местные выборы — например, в горсоветы Красноярска или Назарова. Последние — с троекратным преимуществом.

И вот: Быков дарил красноярскому народу холодильники, транзисторы, квартиры, новые зубы и челюсти (заставлял вставлять), а они его сдали как стеклотару. И дело не в том, что люди наконец что-то поняли, узнали, пересмотрели. И не в том, что Быков в 90-е ставил на пенсионеров и силовиков (ничего и никого не напоминает?): первые обеспечивали успех на выборах, вторые прикрывали, но старики ушли, а силовики за четверть века сменились. Нет, тут другое. Социологии на сей счет нет, однако уверен, что, если б Быкову позволили пойти в Госдуму, он бы и из тюрьмы выиграл, как он уже это проделывал 20 лет назад на выборах в закс края. Никакие разоблачения и уголовные дела ровным счетом ничего не значат: кто не знал из его электората, выбирая Быкова несколько сроков подряд в закс, что голосует за лидера сообщества, подозреваемого в 90-х в десятках убийств и похищений?

Народ вовсе не темный. Да, каторжный край, но — для понимания быковского феномена: в округе, по которому всегда шел и выигрывал Быков, — красноярский Академгородок, с советских времен место компактного проживания научно-технической интеллигенции и их потомков (впрочем, есть мнение, что красноярская интеллигенция — яркий пример оксюморона, но эти люди уж точно знают об уголовной сути своего избранника), здесь же местный госуниверситет (куча институтов и их общаги). В горсовете Красноярска и краевом заксе волю «Петровича» проводили в жизнь театральные деятели, журналисты; когда против Быкова косяком пошли в конце 90-х уголовные дела, на его защиту первыми поднялись учителя — пылкое письмо о своем герое руководству страны отправили ветераны педагогического труда и заслуженные учителя РФ (183 подписи). Они прилюдно склонялись целовать ему руки — за то, что он проспонсировал выход каких-то книжек о них… Второго сентября суд весь день смотрел его грамоты и благодарности ему, слушал характеристики, данные ему почетными жителями, «лучшими людьми» города, края, России. Шестого числа суду продолжили рассказывать о добрых делах героя — депутаты, политики, известные спортсмены. Крестьянское артельное сознание, забитость, привычка к сильной руке? Бросьте. Это элементарная деградация.

Сторонник бизнесмена и политика Анатолия Быкова на территории Свердловского районного суда в Красноярске, 7 сентября 2021 года. Фото: РИА Новости

Если не она, тогда что? Из истории, в т. ч. не столь давней, мир знает: да, так бывает, не то что с целыми городами и местностями — нациями.

А оправдания себе найдем всегда. Люди видят свет в Быкове, потому что их слишком ушибли. Из мести. Из беса противоречия. Лишь бы не эти с холеными ряхами и т. д.

…У нас вообще-то Сахаров был депутатом. Вы видели, кто сейчас идет во власть? Посмотрите простыни бюллетеней, в крае их длина до 60 см (здесь, помимо Думы, еще и выборы в закс). Госдума и региональные заксы, конечно, не бог весть что, но это — наши представители.

Нарочитое, демонстративное разделение этики и политики началось в 90-е, потом последовала кульминация, сейчас все тянется развязка этой огромной катастрофы. Уже жатва, уже возвращение в XVI–XVII века, не зря же все эти дискуссии о Грозном, Скуратове (помните из Пушкина о Смуте и Самозванце: «А говорят о милости твоей, / Что ты, дескать (будь не во гнев), и вор, / А молодец»), уже налицо все итоги апелляции к темным силам, высвобождения и культивирования худшего в человеческом роде.

Но есть и хорошие новости. Если не касаться политики, люди остаются людьми, им не нравится то, во что их обращают обстоятельства РФ последних лет. Вот что такое этот вердикт — несмотря на всю притягательность и обаятельность зла.

Алексей Тарасов, Обозреватель

—