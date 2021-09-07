 

«Единая Россия» предложила отменить обязательный техосмотр

07.09.2021, 19:34, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПарламентарии от «Единой России» вместе с правительством доработают необходимый законопроект, внесут в Госдуму и оперативно примут в новом созыве, сообщил секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

«Фракция «Единой России» предлагает сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца. И только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Для всех остальных случаев мы предлагаем процедуру сделать добровольной. Эта инициатива распространяется исключительно на физических лиц. Для коммерческого транспорта она действовать не будет», – приводятся его слова на сайте партии.

Он сообщил, что при сборе предложений в народную программу «Единой России» поступило большое количество обращений по поводу упрощения процедуры прохождения техосмотра для автомобилей и мотоциклов. 

«Действующие правила проведения техосмотра уже морально устарели, они были приняты в 1994 году. Все процедуры превратились в банальную формальность. И многие это воспринимают, как дополнительный налог или даже оброк при оформлении полиса ОСАГО», – отметил секретарь Генсовета «Единой России».

Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин, одобрила инициативу по упрощению процедуры техосмотра.

«Предложение парламентариев «Единой России» давно назрело. Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию. Сегодня на комиссии поддержали эту идею», – сказал зампред правительства, отметив, что «за безопасностью своего мотоцикла или автомобиля, в первую очередь, должен следить собственник».



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