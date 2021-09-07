Могут быть довольно назойливыми: самые озорные породы кошек

Кошки проявляют особенности своего характера в разных ситуациях. Представители одних пород быстро обучаются командам. Другие умело манипулируют владельцем для того, чтобы получить желаемое. По словам экспертов, любая кошка поддается обучению. Но есть породы, которые не отличаются послушанием. Хозяину придется изрядно потрудиться, прежде чем питомец станет более покладистым. Какие кошки считаются самыми озорными и всю жизнь ведут себя как детеныши?

Персидская

Эти пушистые красавцы добродушны, миролюбивы, проявляют верность по отношению к хозяевам. Однако персы замкнуты и неразговорчивы. Они редко подают голос, и владельцу порой трудно догадаться, что требуется питомцу.

Экзотическая короткошерстная

Эти кошки дружелюбны, спокойны и добродушны.

Однако представители породы очень медленно усваивают правила и команды. Хозяевам бывает нелегко приучить таких питомцев к туалету.

Курцхаар, или американская короткошерстная

Эти питомцы обладают весьма необычной, впечатляющей внешностью.

Однако представители породы с трудом поддаются обучению сложным командам. Кроме того, американские короткошерстные кошки – прирожденные охотники, которые способны перевернуть дом вверх ногами.

Девон-рекс

Эти необычные животные по характеру напоминают собак. Они очень привязаны к людям.

Девон-рексов можно научить простым командам, но такие кошки обладают непокорным нравом и не понимают запретов.

Курильский бобтейл

Представителей породы трудно научить командам. Они прирожденные охотники.

Курильские бобтейлы обладают своенравным, независимым характером.

Рэгдол

Такие кошки миролюбивы и ласковы.

Представители породы флегматичны и ленивы, поэтому они почти не реагируют на команды и запреты.

Селкирк-рекс

Представители породы игривы и активны.

Однако они не отличаются высоким интеллектом и всю жизнь ведут себя как котята.

Американский керл

Представители породы ласковы и дружелюбны.

Они проявляюит верность по отношению к хозяевам. Но такие кошки с трудом поддаются обучению.

Шотландская вислоухая

Представители породы реагируют только на простые команды, а сложные они не способны воспринимать.

Шотландских вислоухих котят трудно научить пользоваться туалетом.

Японский бобтейл

Представители породы обладают импульсивным характером. Они энергичны, активны, любят охоту.

Японских бобтейлов можно обучить командам только в процессе игры. Из-за своего бурного темперамента эти кошки нередко попадают в неприятные ситуации.

Породы, о которых рассказывается в статье, подходят для тех, кто сможет потратить немало сил, времени и терпения для воспитания домашнего любимца.