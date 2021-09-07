Мнение: Новое правительство Афганистана
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Зачитывание нового состава правительства Афганистана.
Исполняющий обязанности премьер-министра: мулла Мухаммад Хасан Ахунд
Первый заместитель премьер-министра: мулла Барадар Ахунд
Второй заместитель премьер-министра: Маулви Абдус Салам Ханафи
Исполняющий обязанности министра обороны: мулла Мухаммад Якуб Муджахид
Исполняющий обязанности министра иностранных дел: Амир Хан Моттаки.
Заместитель министра обороны: мулла Мухаммад Фадель Мазлум
Руководитель аппарата: Аль-Кари Фасих ад-Дин
Заместитель министра иностранных дел: Шер Мухаммад Аббас Станекзи
Министр внутренних дел – Анас Хаккани
Заместитель министра внутренних дел: Мавлави Нур Джалал
Заместитель министра культуры и информация: Забихулла Муджахид,
Ппервый заместитель генерального директора по разведке: мулла Тадж Мир Джавад
Заместитель генерального директора по разведке: мулла Рахматулла Наджиб,
Заместитель министра внутренних дел по контролю над наркотиками: мулла Абдул Хак Ахунд
От поста президента Талибан планирует отказаться. Также ходят разговоры, что при талибах столицей Афганистана может стать Кандагар.
При определенных обстоятельствах, где-то в этом списке мог в теории оказаться и Масуд-младший, тем более, что этот вопрос обсуждался. Но желание пропихнуть в это правительство ЦРУшного агента Салеха и комедия в Панджшере перечеркнули шансы Масуда сохраниться в афганской политике.
Трудно сказать, насколько сильно им манипулировали, обещая международную поддержку, но так или иначе он свой выбор сделал.
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Источник: Colonel Cassad
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