Мнение: Новое правительство Афганистана

Зачитывание нового состава правительства Афганистана.

Исполняющий обязанности премьер-министра: мулла Мухаммад Хасан Ахунд

Первый заместитель премьер-министра: мулла Барадар Ахунд

Второй заместитель премьер-министра: Маулви Абдус Салам Ханафи

Исполняющий обязанности министра обороны: мулла Мухаммад Якуб Муджахид

Исполняющий обязанности министра иностранных дел: Амир Хан Моттаки.

Заместитель министра обороны: мулла Мухаммад Фадель Мазлум

Руководитель аппарата: Аль-Кари Фасих ад-Дин

Заместитель министра иностранных дел: Шер Мухаммад Аббас Станекзи

Министр внутренних дел – Анас Хаккани

Заместитель министра внутренних дел: Мавлави Нур Джалал

Заместитель министра культуры и информация: Забихулла Муджахид,

Ппервый заместитель генерального директора по разведке: мулла Тадж Мир Джавад

Заместитель генерального директора по разведке: мулла Рахматулла Наджиб,

Заместитель министра внутренних дел по контролю над наркотиками: мулла Абдул Хак Ахунд

От поста президента Талибан планирует отказаться. Также ходят разговоры, что при талибах столицей Афганистана может стать Кандагар.

При определенных обстоятельствах, где-то в этом списке мог в теории оказаться и Масуд-младший, тем более, что этот вопрос обсуждался. Но желание пропихнуть в это правительство ЦРУшного агента Салеха и комедия в Панджшере перечеркнули шансы Масуда сохраниться в афганской политике.

Трудно сказать, насколько сильно им манипулировали, обещая международную поддержку, но так или иначе он свой выбор сделал.

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