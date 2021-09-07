 

Юлианна Караулова тайно вышла замуж

07.09.2021, 19:12, Разное
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Юлианна Караулова стала гостьей YouTube-шоу «ДаДа НетНет». В рамках проекта певица рассказала, что тайно вышла замуж за Андрея Черного.
Три месяца назад Юлианна Караулова родила сына, которого родители назвали Александром. Фанаты думали, что пара не хочет узаконивать отношения, но они ошиблись. По словам Карауловой, они с мужем решили не рассказывать о таком событии. Возможно наступит момент, когда супруги раскроют детали торжества, но пока они не хотят делиться подробностями. Молодой матери легче рассказывать фанатам новости о сыне, чем об отношениях и их семейной жизни.

Стоит отметить, что Черный пять лет назад сделал предложение Карауловой, но тогда она решила отказаться от свадьбы. Встречаться же пара стала в 2004 году, а теперь они женаты и воспитывают совместного ребенка.

Источник: www.vokrug.tv



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