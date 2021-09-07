 

Внучка Кобзона восхитила фанатов эффектной внешностью

07.09.2021, 19:12, Разное
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Дочь Иосифа Кобзона Наталья в браке с Юрием Рапопортом родила дочь Арнеллу-Мари. Сейчас девушке 17 лет, она является блогером и постоянно удивляет фанатов своей эффектной внешностью, что произошло и после недавней ее публикации в соцсети.
Арнелла-Мари сделала селфи в домашней обстановке, позируя у зеркала. В нем отразилась вспышка смартфона, из-за чего снимок получился засвеченным. Фанаты полагают, что именно такого эффекта и добивалась внучка артиста. Несмотря на то, что одежда девушки практически не попала в кадр, подписчикам удалось рассмотреть идеальный макияж и красивые волосы. Многие из них написали в комментариях о сходстве Арнеллы-Мари с бабушкой Нелли Кобзон.

К слову, внучка Кобзона сейчас живет в Испании. Она следит за модными тенденциями и много времени посвящает занятиям спортом. Пока в жизни Арнеллы-Мари нет любимого человека, о чем она рассказывала, отвечая на вопросы фанатов.

Источник: www.instagram.com



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