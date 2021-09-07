 

Samsung презентует планшет Galaxy Tab S8 Ultra с процессором-аналогом Apple M1

07.09.2021, 19:12, Разное
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Компания Samsung презентует новый планшет Galaxy Tab S8 Ultra с процессором Exynos 2200. Как сообщают источники, он будет аналогом Apple M1, так как не уступает «яблочному» чипу по производительности.
На рынке появятся три модели: Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ и Galaxy Tab S8 Ultra. Последнюю оснастят самым лучшим дисплеем, производством которых занимается Samsung Display. Что касается однокристальной системы Exynos 2200, то она получит графический процессор AMD. Более того, во время первых тестов выяснилось, что производительность нового планшета не уступает iPad Pro с чипом Apple M1.

Ранее появлялась информация, что из-за высокого процента брака и других проблем на этапе перехода к масштабному производству компания Samsung откажется от Exynos 2200, но в действительности некоторая часть вышеуказанных планшетов все же будет оснащена ими, а другая – Qualcomm Snapdragon 898. Новинка получит 14,6-дюймовый экран с частотой 120 Гц и аккумулятор ёмкостью 11 500 мАч. Предполагаемая стоимость – около 1300 долларов.

Источник: www.ixbt.com



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