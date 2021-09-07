 

Эксперт оценил предложение «Единой России» об отмене обязательного техосмотра

07.09.2021, 19:08, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПроведение технического осмотра отдельно от штатного технического обслуживания – это пережиток советского времени, сказал газете ВЗГЛЯД директор института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин, комментируя инициативу «Единой России» об отмене обязательного техосмотра.

«Автомобиль любой: грузовой, какой угодно приезжает на сертифицированную станцию, проходит обслуживание и получает отметку [о техосмотре]. Отдельно осмотр и отдельно обслуживание – это экономически тупиковая вещь и «коррупциогенная», – сообщил Блинкин.

По его словам, «нельзя отрывать одно от другого», отдельные друг от друга пункты «всегда будут либо бедными, либо коррумпированными». «Другого просто быть не может», – заключил эксперт.

Ранее «Единая Россия» предложила сделать прохождение техосмотра добровольным. Инициативу партии поддержали в правительстве на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Процедуру хотят оставить обязательной только при смене собственника для автотранспорта старше четырех лет – это коснется только физических лиц.

На коммерческий транспорт новое правило распространяться не будет. Парламентарии от «Единой России» готовы вместе с правительством подготовить необходимый законопроект и принять его в новом созыве Госдумы.



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