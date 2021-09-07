 

Дерипаска спрогнозировал дальнейший рост инфляции в России

07.09.2021, 19:06, Разное
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Знаменитый российский бизнесмен, миллиардер Олег Дерипаска предрек дальнейший рост инфляции в России. По мнению экс-руководителя “Русала”, она может повыситься на 4,5%.

Дерипаска пояснил, что на восстановление экономики после пандемии коронавируса может уйти больше года, что негативно скажется на страховых компаниях. Также свою роль в этом процессе сыграет выпуск на рынок ничем не обеспеченных денег, сообщает Ura.ru.



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