Мнение: Афганское правительство

В Афганистане назван состав правительства. Эмиром (главой Афганистана) назначен нынешний лидер Талибана Хибатулла Ахундзада. Собственно правительство сформировано, если на первый взгляд, в пропорциях между восточными и южными пуштунскими кланами – то есть, пока определенный паритет между наиболее влиятельными группировками в пуштунской среде достигнут. Силовой блок поделен между кандагарскими талибами (министр обороны – сын основателя Талибана муллы Омара Махаммад Омар), министр МВД – Сираджуддин Хаккани, выходец из восточных территорий Зоны племён.

Основная часть новых руководителей Афганистана – выходцы из бедных семей или незнатных кланов. В определенной мере это свидетельствует об условно-"левой" направленности правительства. Соответственно, в нем не представлены меньшинства Афганистана – узбеки и таджики, так как лидеры афганских узбеков и таджиков – все сплошь и рядом представители местной крупной компрадорской буржуазии, а значит – идеологические противники талибов. Некоторый шанс попасть в правительство, видимо, имел Ахмад Шах, но его отказ привел к военной операции в Панджшере, а очень быстрый разгром (так же, как и разгром Дустума) исключил его из соискателей мест в правительстве.

По всей видимости, Талибан будет проводить политику с достаточно крутым уклоном в социальную справедливость, а значит – через перераспределение национального богатства, деприватизацию и национализацию (возможно, с конфискационным уклоном) под вывеской борьбы со ставленниками бывших оккупационных властей. Это, конечно, не прибавит им симпатий в прежней элитной среде, но похоже, что талибов это не сильно беспокоит.

Вопрос, конечно, в том, каковы будут экономические шаги нового правительства, так как ситуация в экономике Афганистана крайне неблестящая. Тем более, что теперь бюджет лишился значительных западных вливаний. Правда, западная помощь на корню разворовывалась прежними властями, так что бюджету от потери этих вливаний не особо-то холодно или жарко. Сейчас у Афганистана есть новый пул возможных спонсоров – Китай, Пакистан, Турция, Катар и ОАЭ. ОАЭ, по-видимому, будет в Афганистане представлять интересы сразу нескольких аравийских режимов (в первую очередь Саудовской Аравии), так как у саудитов достаточно прохладные отношения с Катаром и Турцией. Во всяком случае назначенный министром экономики Афганистана Кари Дин Мухаммад значительное время провел в Катаре, отвечая в политическом офисе движения как раз за экономические вопросы и взаимодействие с Катаром.

В остальном пока "всё идёт по плану". Талибан взял власть, формирует временное правительство, далее должны быть сформированы представительные органы власти, ну а затем на повестке встанет основной вопрос: выбор проекта развития страны. Это та тема, которая неизбежно вызовет достаточно жесткие дискуссии уже внутри самого Талибана. А вот чем они завершатся – сейчас не скажет никто.

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